 

Картографический спутник зафиксировал новые строения на Земле Санникова

30.10.2026, 13:18, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Орбитальный аппарат Роскосмоса «Геодезия-7М», предназначенный для уточнения картографических данных Северного Ледовитого океана, зафиксировал на территории Земли Санникова 12 капитальных строений, включая три жилых корпуса, баню с мансардой и административное здание с флюгером в виде герба Российской Федерации.

Снимки сверхвысокого разрешения, полученные при пролёте над координатами 76°35′ с.ш. 149°00′ в.д., позволили специалистам Центра космического мониторинга идентифицировать лица, проживающие на объекте. Ими оказались 14 российских чиновников, находящихся в федеральном и международном розыске по подозрению в хищениях, превышении полномочий и систематическом отсутствии на рабочих местах.

«Мы были готовы к тому, что Земли Санникова не существует. Мы не были готовы к тому, что на ней построена резиденция с тёплым полом и спутниковой антенной», – заявил руководитель группы обработки данных Института географии РАН Сергей Ковалёв.

По его словам, алгоритмы распознавания лиц с точностью 97,4% установили среди жителей бывшего заместителя министра регионального развития, двух экс-губернаторов, главу закрытого территориального фонда и одиннадцать лиц, чьи имена совпадают с именами из реестра лиц, уклоняющихся от явки в следственные органы. На одном из снимков один из жильцов вывешивает на просушку форму с нашивками упразднённого ведомства.

Строения возведены из модульных конструкций, доставленных предположительно ледоколом «Александр Санников» в навигацию 2023 года. Электричество обеспечивается двумя ветрогенераторами, а на крыше административного корпуса зафиксирована табличка, которую спектральный анализ прочитал как «Управление делами». Рядом с баней обнаружена теплица, в которой, по заключению агрономов-дешифровщиков, произрастают огурцы и укроп.

Уполномоченные органы приступили к подготовке специальной арктической экспедиции «Санников-2027», целью которой станет высадка на остров, оцепление территории и препровождение жильцов на материк для проведения следственных действий. Бюджет мероприятия, утверждённый межведомственной комиссией, составит 1 трлн рублей. В смету включены аренда двух ледоколов, закупка полярных костюмов повышенной износостойкости, строительство временного следственного изолятора на плавучей платформе, а также компенсационный фонд на случай форс-мажора.

Отправка экспедиции запланирована на март 2027 года. До этого момента спутник «Геодезия-7М» переведён в режим круглосуточного наблюдения за объектом, а Росреестр получил распоряжение срочно поставить обнаруженные строения на кадастровый учёт, чтобы у следственных органов имелись законные основания для проведения обыска.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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