Астрономы обнаружили огромный объект, который скрывался в Солнечной системе десятилетиями

На окраинах Солнечной системы обнаружен крупный объект, который может оказаться новой карликовой планетой. Его диаметр оценивают в 600–1500 километров, а по размерам он потенциально способен сравниться с такими известными карликовыми планетами, как Макемаке и Хаумеа. Но самое удивительное заключается в том, что астрономы могли обнаружить его ещё десять лет назад.

Объект получил обозначение 2026 ED138. Его обнаружили благодаря наблюдениям обсерватории имени Веры Рубин, оснащённой крупнейшей цифровой камерой, когда-либо созданной для астрономии. При этом новая находка не находится где-то за пределами орбиты Плутона: весь её путь вокруг Солнца укладывается в тот же диапазон расстояний, в котором движется и сам Плутон.

Астрофизик Мэтью Холман из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, обнаруживший объект, признался, что сначала даже не поверил своим глазам. Подобные тела встречаются настолько редко, что учёный первым делом начал проверять, не допустил ли он ошибку и правильно ли работает программа обработки данных.

Хотя астрономы уже открыли тысячи объектов за орбитой Нептуна, значительная часть этой области остаётся практически неизученной. Здесь находится пояс Койпера — огромное скопление ледяных тел, простирающееся примерно до 55 астрономических единиц от Солнца. Ещё дальше предположительно располагается облако Оорта, которое может уходить в космическое пространство на десятки тысяч астрономических единиц.

Наблюдать за этими удалёнными областями чрезвычайно сложно. Солнечного света там настолько мало, что ледяные тела отражают лишь ничтожную его часть и выглядят очень тусклыми. Из-за крайне низких температур они также почти не излучают тепло, которое можно обнаружить в инфракрасном диапазоне.

Дополнительная трудность заключается в движении самих объектов. Они медленно перемещаются по орбитам, постепенно меняя положение относительно далёких звёзд. Если телескоп не наблюдает нужный участок неба в подходящий момент, обнаружить такое тело практически невозможно.

Кроме того, орбиты многих объектов за Нептуном сильно наклонены относительно основной плоскости Солнечной системы. В отличие от крупных планет, которые движутся приблизительно в одной плоскости, эти тела могут находиться в самых неожиданных участках неба. Поэтому астрономам приходится обследовать гораздо большую область.

Именно для подобных поисков особенно хорошо подходит обсерватория имени Веры Рубин. Её камера разрешением 3,2 миллиарда пикселей способна за один снимок охватить участок неба площадью примерно с 40 полных Лун. Обсерватория будет многократно фотографировать огромные области южного неба, позволяя замечать даже очень слабые источники света.

Если сравнивать снимки одного участка, сделанные в разное время, можно увидеть точки, которые смещаются относительно неподвижного звёздного фона. Так исследователи находят небольшие и далёкие тела Солнечной системы, которые раньше оставались незамеченными.

Обсерватория впервые получила изображения неба в июне 2025 года, а уже в марте 2026-го в поле зрения её телескопа попал объект 2026 ED138.

13 октября Мэтью Холман анализировал результаты наблюдений с помощью программы, разработанной совместно с коллегой Кевином Нейпиром. В данных обнаружился неизвестный ранее крупный объект, движущийся через пояс Койпера.

Исследователи нашли его на 30 снимках, полученных в течение 20 наблюдательных ночей с 4 марта по 11 июля 2026 года. Однако на этом работа не закончилась. Астрономы решили проверить старые архивы наблюдений и обнаружили неожиданную подробность.

Оказалось, что тот же объект был запечатлён камерой для изучения тёмной энергии ещё в феврале 2016 года. Более того, он присутствовал на снимках, сделанных в 2017, 2018, 2019 и 2023 годах.

Получается, свидетельства существования этого далёкого мира целое десятилетие хранились в астрономических архивах. Никто просто не распознал его среди множества слабых источников света.

Старые наблюдения оказались особенно полезными: они позволили проследить движение объекта за продолжительный период и гораздо точнее определить его орбиту.

Согласно данным Центра малых планет, 2026 ED138 совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 281 год. В ближайшей точке орбиты он подходит к Солнцу на 36,86 астрономической единицы, а в самой удалённой находится на расстоянии 49,04 астрономической единицы.

Для сравнения, расстояние от Плутона до Солнца меняется примерно от 29,6 до 49,08 астрономической единицы. Среднее расстояние для нового объекта составляет около 42,95 астрономической единицы. Таким образом, хотя его орбита целиком укладывается в диапазон расстояний Плутона, в среднем он располагается немного дальше от Солнца.

Почему же столь крупное тело удалось обнаружить только сейчас?

Одна из причин — необычная орбита. Она наклонена примерно на 24,5 градуса относительно плоскости Солнечной системы. Из-за этого объект может находиться далеко от тех областей неба, где астрономы привыкли искать далёкие тела.

Кроме того, 2026 ED138 наблюдался на фоне густонаселённой звёздами области Млечного Пути. Огромное количество фоновых звёзд дополнительно затрудняло его обнаружение.

Но главный вопрос пока остаётся открытым: насколько велик этот объект на самом деле?

Астрономы могут приблизительно рассчитать диаметр небесного тела, зная его яркость и расстояние до него. Проблема в том, что яркость зависит не только от размеров, но и от отражательной способности поверхности.

Небольшое тело, покрытое хорошо отражающим свет льдом, может выглядеть таким же ярким, как гораздо более крупное тело с тёмной поверхностью. Пока исследователи не знают, насколько хорошо 2026 ED138 отражает солнечный свет, они не могут установить его точные размеры.

Именно поэтому оценки диаметра отличаются столь сильно — от 600 до 1500 километров.

Однако даже при таких размерах объект, вероятно, обладает достаточной массой, чтобы собственная гравитация придала ему приблизительно шарообразную форму. Это один из важнейших признаков карликовой планеты.

Для уточнения размеров потребуются дополнительные наблюдения, особенно в инфракрасном диапазоне. Они помогут выяснить, действительно ли находка соответствует требованиям для получения статуса карликовой планеты. Если это подтвердится, объект, вероятно, получит более запоминающееся название вместо нынешнего буквенно-цифрового обозначения.

При этом учёные считают, что открытие 2026 ED138 может стать лишь началом гораздо более масштабных исследований.

В июне 2026 года обсерватория имени Веры Рубин приступила к десятилетней программе обзора неба. За это время она, как ожидается, обнаружит тысячи ранее неизвестных тел во внешних областях Солнечной системы.

Эти находки помогут астрономам лучше понять, как формировалась и изменялась наша планетная система. Не исключено, что среди новых открытий окажутся объекты ещё крупнее и необычнее, чем все известные сегодня.

Особый интерес представляет возможность обнаружения гипотетической Девятой планеты. Учёные предполагают, что за орбитой Нептуна может существовать массивное небесное тело, гравитационное влияние которого объясняло бы необычные орбиты некоторых далёких объектов.

Пока существование этой планеты не доказано. Вполне возможно, что странности в движении небольших тел имеют другое объяснение. Новые наблюдения помогут разобраться, действительно ли в отдалённых областях Солнечной системы скрывается крупная планета или её предполагаемое влияние создаётся совокупностью других объектов.

По словам Холмана, обсерватория будет снова и снова фотографировать всё южное небо на протяжении десяти лет. Благодаря этому астрономы смогут исследовать области, которые прежние обзоры пропускали, и обнаружить скрывающиеся там небесные тела.

История 2026 ED138 уже показала, что даже сравнительно крупные объекты могут десятилетиями оставаться незамеченными. И теперь у астрономов появился инструмент, способный существенно изменить наши представления о том, что находится на окраинах Солнечной системы.