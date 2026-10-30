 

Минюст РФ обновил реестр «нежелательных» организаций, включив в него издательство Vidim Books

30.10.2026, 16:30, Разное
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Минюст РФ обновил реестр «нежелательных» организаций. В него включили независимое книжное издательство Vidim Books, а также платформу для диалога с российскими демократическими силами при Парламентской ассамблее Совета Европы.

Всего в реестр добавили 11 организаций. Из документа следует, что генпрокуратура РФ объявила большинство из них «нежелательными» 20 октября. Публично об этом не сообщалось.

Закон о «нежелательных» организациях действует в РФ с 2015 года. С тех пор генпрокуратура присваивает такой статус любой иностранной или международной неправительственной организации, если ведомство решит, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России». За участие и сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Генпрокуратура регулярно использует этот статус для преследования независимых СМИ, а также объединений оппозиционеров и активистов, которые критикуют российские власти.

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