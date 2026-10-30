Минюст РФ обновил реестр «нежелательных» организаций, включив в него издательство Vidim Books

Минюст РФ обновил реестр «нежелательных» организаций. В него включили независимое книжное издательство Vidim Books, а также платформу для диалога с российскими демократическими силами при Парламентской ассамблее Совета Европы.

Всего в реестр добавили 11 организаций. Из документа следует, что генпрокуратура РФ объявила большинство из них «нежелательными» 20 октября. Публично об этом не сообщалось.

Закон о «нежелательных» организациях действует в РФ с 2015 года. С тех пор генпрокуратура присваивает такой статус любой иностранной или международной неправительственной организации, если ведомство решит, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России». За участие и сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Генпрокуратура регулярно использует этот статус для преследования независимых СМИ, а также объединений оппозиционеров и активистов, которые критикуют российские власти.