Учёные обнаружили в крови признаки, связанные со снижением риска смерти на 23%

Человек может с трудом вспомнить, что ел на прошлой неделе, но в его крови остаются следы того, как организм перерабатывал пищу. Учёные обнаружили, что определённое сочетание веществ в крови связано с заметно меньшим риском смерти в последующие годы. У людей с наиболее благоприятными показателями этот риск оказался на 23% ниже.

К такому выводу исследователи пришли после изучения данных 14 584 человек из Испании и США. Работа показала, что состав крови может не только отражать особенности питания, но и помогать оценивать долгосрочные риски для здоровья.

Исследование проводилось при участии специалистов Наваррского университета, Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана и других научных учреждений.

В центре внимания оказалась средиземноморская диета, основу которой составляют овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыба и оливковое масло. При этом употребление красного и переработанного мяса ограничивается. Такой рацион давно связывают с различными преимуществами для здоровья, однако определить, насколько строго человек его придерживается, не так просто.

Обычно учёные используют пищевые опросники, в которых участники самостоятельно рассказывают о своём рационе. Проблема заключается в том, что люди не всегда точно помнят, что и в каком количестве ели.

«Опросники зависят от того, что люди помнят и сообщают, поэтому результаты могут быть неточными», — объяснила эпидемиолог Наваррского университета Эстефания Толедо.

Исследователи предложили другой подход. При переработке пищи организм образует и преобразует небольшие молекулы, называемые метаболитами. Их состав зависит не только от съеденных продуктов, но и от того, как конкретный организм усваивает и перерабатывает поступающие вещества.

Учёные сосредоточились на сочетании 67 метаболитов, большинство из которых относятся к липидам — веществам, связанным с жирами. Такой набор показателей был разработан ещё в 2020 году. Предыдущие исследования показали его связь с соблюдением средиземноморской диеты и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые из этих веществ тесно связаны с употреблением оливкового масла. Другие представляют собой длинноцепочечные жирные кислоты, которые содержатся, в частности, в орехах и рыбе. Таким образом, анализ крови позволяет получить информацию о питании, не полагаясь исключительно на воспоминания человека.

Чтобы выяснить, связан ли этот набор веществ с продолжительностью жизни, исследователи сначала изучили образцы крови 1880 участников испанского исследования ПРЕДИМЕД. Это были пожилые люди с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, хотя на момент включения в исследование таких заболеваний у них ещё не было.

За участниками наблюдали примерно 13 лет. Оказалось, что среди людей с наиболее высокими значениями исследуемого показателя риск смерти был на 23% ниже, чем среди участников с самыми низкими значениями. Эта связь сохранялась после учёта возраста, курения, индекса массы тела и уже имевшихся проблем со здоровьем.

Затем учёные проверили результаты на значительно большей выборке. Они проанализировали данные 12 704 человек из трёх продолжительных американских исследований, где средний период наблюдения составлял 25 лет.

Результат практически повторился: у 20% участников с наиболее высокими показателями риск смерти оказался на 23% ниже, чем у 20% с самыми низкими значениями.

Особенно интересным оказался ещё один результат. В испанской группе связь между составом крови и смертностью в значительной степени сохранялась даже после того, как исследователи учитывали, насколько строго участники, по их собственным словам, соблюдали средиземноморскую диету.

По объяснению Толедо, это может означать, что анализ крови отражает не только особенности рациона, но и индивидуальные различия в усвоении и переработке пищи. Иными словами, он способен сообщать о реакции организма на питание то, чего нельзя узнать из обычного опросника.

Однако исследователи предупреждают, что полученные результаты нельзя воспринимать как способ предсказать продолжительность жизни конкретного человека.

«Этот показатель отражает различия в риске между группами людей, а не продолжительность жизни отдельного человека», — подчеркнула Толедо.

Есть и другое важное ограничение. Хотя исходное испанское исследование было рандомизированным испытанием диеты, анализ связи метаболитов со смертностью носил наблюдательный характер. Учёные сравнивали показатели крови участников с тем, что происходило с ними в последующие годы.

Поэтому результаты не доказывают, что изменение состава крови или переход на определённый рацион обязательно продлевают жизнь.

Дополнительный анализ показал, что со смертностью были связаны показатели, измеренные в начале исследования, через год и их среднее значение. Однако сами изменения состава крови за первый год диетического вмешательства такой связи не продемонстрировали.

Возможно, обнаруженный набор веществ отражает прежде всего многолетние пищевые привычки и общее состояние обмена веществ. При этом пока неизвестно, достаточно ли одного года, чтобы изменения питания заметно повлияли на такие показатели.

Авторы считают, что в будущем подобный анализ крови может помочь врачам выявлять людей, которым изменение рациона принесёт наибольшую пользу. Но прежде чем использовать его в обычной медицинской практике, необходимы дополнительные исследования.

В частности, метод предстоит проверить на людях разного возраста и с различным состоянием здоровья. Толедо отметила, что участниками американских исследований были медицинские работники, преимущественно белые и относительно здоровые. Поэтому пока нельзя утверждать, что результаты будут одинаковыми для всех групп населения.

Кроме того, учёным необходимо доказать, что новый показатель действительно улучшает оценку риска смерти по сравнению с уже известными факторами.

Исследование опубликовано в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition.