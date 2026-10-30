Мозг способен растягивать время на 25%: неожиданный результат эксперимента

Теннисисту иногда кажется, что мяч замедляется перед ударом, а музыкант во время выступления может ощущать течение времени совсем иначе, чем обычно. Учёные давно пытаются понять, почему так происходит. Новое исследование показало, что восприятие времени может меняться не только во время самого движения, но и в момент подготовки к нему. Причём с практикой этот эффект становится сильнее.

Исследователи из Римского университета Тор Вергата обнаружили, что люди, которые учатся быстрее начинать движение, постепенно начинают воспринимать короткие световые сигналы как более продолжительные. Величина искажения достигала 25% относительно эталонной длительности.

«Это очень большой эффект для иллюзии восприятия времени», — отметил когнитивный нейробиолог Никола Бинетти, один из авторов работы, опубликованной в журнале iScience.

В эксперименте участвовали 40 правшей. Их задачей было перемещать указательный палец правой руки к целям, появлявшимся на экране. Половина участников двигала палец влево или вправо, а остальные тянулись к ближней или дальней цели.

Палец скользил по поверхности под экраном, поэтому участники не видели собственную руку. Начинать движение нужно было после звукового сигнала. По завершении каждой попытки экран показывал, куда именно попал палец.

Одновременно добровольцы выполняли ещё одно задание. Незадолго до движения на экране ненадолго загорался круг. После перемещения пальца участники должны были определить, светился ли он дольше или меньше эталонного промежутка в 0,84 секунды, который они предварительно запомнили.

Условия периодически менялись. Иногда цель появлялась заранее, и человек мог подготовить движение, ожидая звукового сигнала. В других случаях расположение цели становилось известно только в момент сигнала. Также исследователи проверяли восприятие времени отдельно, без необходимости двигать рукой.

Выяснилось, что предварительная подготовка к движению заметно влияет на ощущение длительности. Когда участники заранее знали, куда нужно переместить палец, световой сигнал в среднем казался им более продолжительным, чем в остальных условиях.

Но самое неожиданное обнаружилось по мере повторения задания. Постепенно добровольцы начинали быстрее реагировать на звуковой сигнал и раньше приступали к движению. Одновременно световые вспышки казались им всё более длительными, хотя их реальная продолжительность не менялась.

Особенно заметно скорость реакции увеличивалась в тех случаях, когда участники узнавали расположение цели только после сигнала. Однако связь между улучшением подготовки к движению и изменением восприятия времени наблюдалась в обоих вариантах эксперимента.

Более того, участники, которые сильнее сокращали задержку перед началом движения, обычно демонстрировали и более выраженное увеличение воспринимаемой длительности. При этом точность попадания пальцем в цель не объясняла обнаруженный эффект.

Результат удивил самих исследователей. Ранее они предполагали, что практика действительно может изменять восприятие времени, но ожидали противоположного: по мере освоения движения иллюзия должна была ослабевать, а оценки длительности — приближаться к реальным значениям.

«Мы не ожидали, что практика усилит искажение, а не уменьшит его», — признался Бинетти.

Чтобы разобраться в происходящем, учёные дополнительно изучили электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии. Электроды, размещённые на коже головы, позволяли регистрировать изменения активности во время выполнения задания.

Анализ выявил связь между восприятием длительности и двумя этапами работы мозга. Первый приходился на время, когда световой сигнал ещё был виден и мозг обрабатывал информацию о его продолжительности. Второй наступал после исчезновения света, когда человек использовал полученную информацию для оценки времени.

На первом этапе характерные изменения мозговой активности были связаны с планированием конкретного движения. На втором у участников, перемещавших палец влево или вправо, наблюдались признаки более широкого вовлечения процессов подготовки к движению.

В группе, которая тянулась к ближним и дальним целям, исследователи заметили похожую тенденцию, однако она не достигла статистической значимости.

По мнению Бинетти, мозг в определённой степени использует момент намерения совершить действие как ориентир, помогающий оценивать продолжительность происходящих вокруг событий. Поэтому изменение готовности к движению может сопровождаться изменением субъективного ощущения времени.

Авторы допускают, что подобный механизм может участвовать и в сложных занятиях, требующих отточенных движений, например в спорте или музыке. Однако непосредственно такие ситуации в эксперименте не изучались.

При этом исследование пока не доказывает, что именно ускорение подготовки к движению заставляет мозг растягивать время. На оба показателя могли одновременно влиять другие факторы, в том числе мотивация или ожидание вознаграждения.

Есть и методологическое ограничение: при анализе электроэнцефалограмм исследователи усредняли данные нескольких попыток. Поэтому проследить, как связанная с восприятием времени активность мозга менялась при каждом повторении упражнения, не удалось.

Тем не менее результаты показывают, насколько тесно могут быть связаны подготовка к действию и наше ощущение времени. Даже простая оценка продолжительности световой вспышки зависит не только от самого сигнала, но и от того, что человек собирается сделать в следующий момент. И чем лучше мозг готовится к предстоящему движению, тем длиннее может казаться короткое мгновение перед ним.