 

СК РФ возбудил уголовное дело о распространении «фейков» против поэта Сергея Лейбграда

30.10.2026, 20:00, Разное
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Против 64-летнего поэта, публициста и журналиста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о распространении «военных фейков» (ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стали его слова об убийстве мирных украинцев в Полтаве, сказанные в прямом эфире.

В авторской передаче «Время сознания» на YouTube-канале «Разворот» 7 февраля 2025 года Лейбград упомянул обстрел российской армией Полтавы, в результате которого погибли 14 человек.

Следствие приводит фразу публициста: «И про Полтаву уже забыли, где одним разом уголовная армия РФ убила четырнадцать жителей, беременных женщин и детей Украины».

7 октября стало известно, что журналиста объявили в розыск.

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