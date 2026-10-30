СК РФ возбудил уголовное дело о распространении «фейков» против поэта Сергея Лейбграда
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Против 64-летнего поэта, публициста и журналиста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о распространении «военных фейков» (ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом стали его слова об убийстве мирных украинцев в Полтаве, сказанные в прямом эфире.
В авторской передаче «Время сознания» на YouTube-канале «Разворот» 7 февраля 2025 года Лейбград упомянул обстрел российской армией Полтавы, в результате которого погибли 14 человек.
Следствие приводит фразу публициста: «И про Полтаву уже забыли, где одним разом уголовная армия РФ убила четырнадцать жителей, беременных женщин и детей Украины».
7 октября стало известно, что журналиста объявили в розыск.