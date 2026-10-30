Первооткрыватель. Как идеи академика Прохорова меняют науку сегодня

Можно ли дважды изменить облик мира? Академик Иван Щербаков, научный руководитель Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН убежден, что именно так и поступил Александр Михайлович Прохоров. Первый раз — когда своими исследованиями открыл новые возможности для физики и техники. Второй — когда вместе со всем советским народом участвовал в Великой Отечественной войне и приближал Победу.

С этого неожиданного ракурса началось одно из выступлений на торжественном мероприятии, посвященном 110-летию со дня рождения выдающегося ученого в здании Президиума Российской академии наук. Воспоминания, фотографии, видеоматериалы, научные доклады сложились в живой рассказ о человеке, чьи открытия изменили мир, и о научной школе, которая продолжает его дело. Об ученом, для которого наука была не просто профессией, а сутью жизни.

В судьбе Александра Михайловича было много необычного. Он родился в Австралии, куда семья Прохоровых уехала, спасаясь от преследований царского режима. Его отец участвовал в революционном движении, вел подпольную работу. После ссылки в Сибирь ему удалось бежать за границу вместе с семьей.

На родину Прохоровы вернулись в 1923 году. Здесь Александр прошел путь от рабфака до физического факультета Ленинградского университета, который с отличием окончил в 1939 году. Затем была аспирантура Физического института им. П.Н.Лебедева (ФИАН), с которым в дальнейшем оказалось во многом связана его научная судьба.

Продолжить исследования молодому ученому помешала война. Он воевал в пехоте и разведке, получил тяжелые ранения, долго лечился. После войны вернулся к научной работе. Защитил кандидатскую диссертацию по теории нелинейных колебаний, потом докторскую, посвященную синхротронному излучению в циклических ускорителях электронов. Впереди были открытия, которые изменят не только физику, но и повседневную жизнь миллионов людей.

В 1959 году А.Прохоров вместе с Николаем Басовым получили Ленинскую премию. В 1964-м их работы были отмечены Нобелевской премией по физике — совместно с американским ученым Чарльзом Таунсом. Формулировка награды подчеркивала значение фундаментальных исследований в области квантовой электроники, приведших к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе.

Для Александра Михайловича было важно не только получить научный результат, но и найти ему практическое применение. Его интересовали технологии, способные работать на благо людей, промышленности, медицины.

Об одном из таких направлений напомнил вице-президент РАН академик Владислав Панченко (на снимке), передавший приветствие участникам собрания от президента академии Геннадия Красникова и Президиума РАН. А.Прохоров поддержал развитие фотодинамической терапии — метода лечения, основанного на использовании светового воздействия. Он считал, что исследования должны продолжаться в клинике, и добился создания лаборатории в Сеченовском университете. Благодаря его поддержке направление получило интенсивное развитие, была создана сеть опытных производств.

Фундаментальная наука не должна оставаться в стенах лаборатории. Этим принципом академик Прохоров руководствовался и в работе с промышленностью, отметил В.Панченко. По его инициативе на базе Института общей физики (ИОФ) РАН был учрежден Центр лазерной технологии и материаловедения. Его задачей стал перенос достижений фундаментальной лазерной физики в реальный сектор экономики, прежде всего в обработку материалов, микро- и нанотехнологии.

Научное наследие не исчерпывается статьями, приборами и технологиями. Оно живет в людях, которым ученый передал свои знания, умение мыслить масштабно, доводить начатое до результата, не бояться сложных задач. После получения Нобелевской премии вокруг А.Прохорова сформировалась научная школа, воспитавшая множество исследователей, известных и в России, и за рубежом.

Подробности – в репортаже Надежды Волчковой «Открывший лазерную эру» в очередном номере газеты «Поиск».