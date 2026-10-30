На встрече «Большой двадцатки» европейские дипломаты не стали фотографироваться с Лавровым

Европейские дипломаты отказались фотографироваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече G20 в США, в результате чего американская сторона была вынуждена отменить запланированную официальную фотосессию.

Два официальных представителя подтвердили Би-би-си отмену так называемого «семейного фото», которое должно было состояться утром в пятницу, 30 октября, и традиционно включало бы представителей всех стран – участниц встречи.

«Ни при каких обстоятельствах не будет общего семейного фото с участием европейских партнеров и господина Лаврова, поскольку… с Россией нет никаких нормальных отношений», – заявил журналистам глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Совещание министров иностранных дел стран G20 проходит в Атланте под председательством госсекретаря США Марко Рубио.