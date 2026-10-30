Премьер-министр Эстонии — Путин – диктатор, который убивает женщин и детей
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Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил изданию Delfi, что продолжит открыто говорить об угрозе со стороны России.
«Я не собираюсь сдерживаться. Путин – диктатор, который убивает женщин и детей. И будет продолжать это делать до тех пор, пока его не заставят изменить курс», – заявил Михал. По его словам, попытки заискивать перед диктаторами приводят лишь к унижению и в конечном итоге не помогают сохранить свободу.
Ранее агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, представители Пентагона обратились к Литве, Латвии и Эстонии с просьбой смягчить риторику в адрес Москвы.
В качестве примера неуместных заявлений глава политического управления Пентагона Элбридж Колби привел слова о «загнанной в угол крысе». Именно так в конце сентября Михал высказался в адрес Путина, говоря об участившихся случаях диверсий.