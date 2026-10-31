Росатом представил прототипы кроссовера и фургона Voyt

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31.10.2026, 0:45, Разное
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Изображение: Росатом

Росатом стал участником автовыставки «Для тех, кто рулит», который провел Сбер. В рамках мероприятия публике впервые показали полностью функциональные прототипы двух электромобилей — кроссовера Voyt SUV и фургона Voyt LCV. Базой для обеих машин служит композитная платформа, созданная Росатомом совместно с Московским политехом.

Электрофургон модели Voyt LCV ориентирован на внутригородские логистические задачи. Он вмещает до 600 кг груза, объем его грузового отделения достигает 3 м³, при этом длина самого автомобиля составляет около 4 метров.

Электрокроссовер Voyt SUV — полноразмерная модель, которая оборудована мотором на 150 кВт (порядка 204 л.с.) и может передвигаться со скоростью до 190 км/ч. При этом проектируемая для нее тяговая батарея на 84 кВт·ч позволит проехать без подзарядки до 670 км.

Изображение: Росатом

Ключевым элементом композитной платформы стал так называемый хребтовый профиль, произведенный по методике пултрузии. Суть технологии в том, что волокна протягиваются по нагретой форме — так получают высокопрочные и легкие балки с неизменным поперечным сечением.

Проект Voyt отличается значительной локализацией производства — до 60 % важнейших компонентов, в том числе тяговая батарея, силовая электроника, электрические приводы, а также композитные детали кузова выпускаются в России.

Серийный выпуск автомобилей Voyt планируется запустить до 2030 года, но на сегодняшний день точные сроки начала массового производства Voyt SUV и Voyt LCV и цены на них не называются.Источник &#8212 Атом Медиа

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