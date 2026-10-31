Житель Калифорнии планировал убить еврея, которого считал бывшим военнослужащим ЦАХАЛа

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31.10.2026, 6:33, Разное
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34-летний житель Калифорнии Амад Ахтар следил за синагогой и планировал убить мужчину, которого считал бывшим военнослужащим Армии обороны Израиля. Ахтар признал вину в попытке оказания материальной помощи террористической организации «Исламское государство».

Ахтар рассказал внедренному агенту ФБР, что следит за мужчиной, посещающим синагогу, чтобы установить его адрес. Он предложил агенту совершить убийство в случайном месте, чтобы оно выглядело как обычное преступление.

Кроме того, Ахтар угрожал обезглавливать евреев и христиан и запрашивал инструкции по изготовлению взрывного устройства для проведения теракта на массовом мероприятии. В июне прошлого года он передал агенту под прикрытием два заряженных пистолета, боеприпасы и 400 долларов, а также принес присягу на верность ИГ.

Он признал себя виновным в попытке предоставить поддержку террористической организации. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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