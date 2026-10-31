Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии решили поступить на исторический факультет СПбГУ

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подали заявления на исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета с просьбой дать им право прослушать курс по истории славянских стран.

«Мы поняли, что для нормальной коммуникации с другими мировыми лидерами нам необходимо подтянуть свои знания. Именно поэтому мы выбрали лучший университет в Европе, где мы сможем восполнить свои пробелы в исторических знаниях», – написал Стубб в своём X (бывший Twitter).

В СПбГУ пообещали оперативно рассмотреть заявления европейских политиков – они смогут приступить к занятиям сразу же после оплаты обучения.

«Мы пойдём им навстречу и готовы провести весь курс онлайн. Но экзамены по истории у нас сдают устно, поэтому на сессию Стуббу и Стёре придётся прилететь в Петербург», – сказал декан исторического факультета Андрей Дворниченко.

—