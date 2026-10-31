Учёные выяснили, что лечить инсульт можно даже спустя трое суток

Даже спустя трое суток после инсульта в мозге могут оставаться участки ткани, которые ещё можно спасти. Новое исследование показало, что удаление тромба из закупоренной артерии способно улучшить восстановление пациентов значительно позже привычных сроков. Однако у такого лечения обнаружилась серьёзная обратная сторона: оно заметно повышает риск кровоизлияния в мозг.

При инсульте время имеет решающее значение. Если кровоток в определённом участке мозга прекращается, нервные клетки начинают погибать из-за недостатка кислорода. По одной из оценок, при типичном инсульте без лечения мозг теряет около 1,9 миллиона нейронов каждую минуту.

Чаще всего причиной ишемического инсульта становится тромб, перекрывающий кровеносный сосуд. Врачи могут попытаться растворить его с помощью препаратов или удалить механически. Во втором случае используется процедура, называемая тромбэктомией: через кровеносный сосуд вводят специальный катетер, с помощью которого добираются до тромба и извлекают его.

Долгое время считалось, что такое вмешательство приносит пользу только в первые часы после инсульта. Позднее исследования показали, что у некоторых пациентов удаление тромба эффективно даже в течение 24 часов. Но что, если с момента инсульта прошло ещё больше времени?

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи провели испытание в 35 медицинских центрах Китая. В нём участвовали пациенты, поступившие в больницу через 24–72 часа после появления симптомов инсульта или момента, когда их в последний раз видели в нормальном состоянии.

Важным условием отбора было наличие участков мозга, которые, несмотря на нарушение кровоснабжения, ещё можно было спасти. Это определяли с помощью обследования мозга. Таким образом, исследование касалось не всех пациентов с поздно выявленным инсультом, а только тех, у кого сохранялась потенциально жизнеспособная мозговая ткань.

В окончательный анализ вошли 336 человек. Их случайным образом разделили на две группы: одним провели удаление тромба в дополнение к стандартному лечению, другие получали только стандартную медицинскую помощь.

Через 90 дней исследователи оценили состояние пациентов. Оказалось, что у людей, перенёсших удаление тромба, функциональное восстановление в целом было лучше. Иными словами, процедура повышала вероятность более благоприятного состояния после инсульта даже при столь позднем вмешательстве. При этом эффективность различалась в зависимости от того, какая артерия была закупорена и что стало причиной закупорки.

Однако вместе с пользой обнаружились и серьёзные риски.

Кровоизлияния внутри черепа произошли у 28,3% пациентов после удаления тромба, тогда как в группе стандартного лечения — лишь у 5,5%. Кровоизлияния, сопровождавшиеся клиническими симптомами, наблюдались у 4,8% пациентов после вмешательства. В контрольной группе таких случаев не было.

Различалась и смертность. В течение 90 дней умерли 6% пациентов, перенёсших процедуру, против 1,8% получавших стандартное лечение. Правда, всего в исследовании зарегистрировали 13 смертей, поэтому учёные не исключают, что эта разница могла возникнуть случайно.

Серьёзные нежелательные явления также чаще встречались после вмешательства: у 22% пациентов против 13,1% в контрольной группе.

Полученные результаты показывают, что привычное ограничение по времени для удаления тромба не всегда означает, что помочь пациенту уже невозможно. Даже через 24–72 часа после ишемического инсульта восстановление кровотока может принести пользу, если обследование показывает наличие тканей, которые ещё можно спасти.

Но исследование не означает, что с лечением инсульта теперь можно не торопиться. Позднее вмешательство подходит далеко не каждому пациенту, а возможное улучшение восстановления приходится сопоставлять с повышенным риском опасных осложнений. Именно поэтому авторы подчёркивают необходимость особенно тщательно оценивать пользу и риски такой процедуры.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine.