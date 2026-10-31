 

Франция готовится к третьим выходным протестов

31.10.2026, 8:34, Разное
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Франция готовится к третьим выходным протестов, совпадающим с Хэллоуином: магазины заколачивают витрины, а власти пытаются предотвратить повторение уличных беспорядков, прокатившихся по стране две недели назад.

В субботу, 31 октября, к охране порядка будут привлечены около 70000 сотрудников силовых структур. В Париже будет закрыто более 40 станций метро, ​​а также будет нарушено движение трамваев.

Демонстрации проходят на фоне все более напряженной политической обстановки: до президентских выборов осталось шесть месяцев, а лидер крайне правых Марин Ле Пен лидирует в опросах общественного мнения.

На этой неделе президент Эммануэль Макрон заявил, что для Франции находиться в состоянии «беспорядков» так близко к президентским выборам «ненормально».

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