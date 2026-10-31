 

Политический кризис в Польше — полиция оцепила Конституционный трибунал

31.10.2026, 9:33, Разное
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В Варшаве резко обострилось противостояние между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» вокруг Конституционного трибунала Польши. Правительство Туска уже несколько недель пытается добиться ухода судей, назначенных предыдущим кабинетом партии «Право и справедливость», находившейся у власти в 2015-2023 годах.

Поводом для эскалации стало решение старейшей судьи Конституционного трибунала Анны Корвин-Пиотровской отстранить от исполнения обязанностей председателя трибунала Богдана Свенчковского и взять руководство судом на себя. Официальная страница трибунала в соцсетях назвала происходящее «государственным переворотом», заявив, что лояльные правительству силы незаконно заблокировали работу действующих судей.

Вслед за этим министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что направил запрос о снятии судейской неприкосновенности со Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханского – обоих назначенных во времена правления партии «Право и справедливость», – чтобы привлечь их к уголовной ответственности. «Этот суд превратился в частную собственность; мы должны восстановить его надлежащее функционирование», – цитирует Журека агентство AFP.

В знак протеста против действий властей оппозиция вывела сторонников на улицы: у здания трибунала на Аллее Шуха в Варшаве собрались тысячи человек. В течение ночи с 30 на 31 октября у комплекса происходили стычки. Для предотвращения проникновения протестующих в здание были направлены подразделения полиции специального назначения. По данным полиции, были задержаны три человека, пытавшиеся прорваться через заграждения на территорию суда.

На фоне кризиса президент Польши Кароль Навроцкий, находившийся с официальным визитом по пути в Сенегал, развернул президентский самолет прямо в воздухе и срочно вернулся в Варшаву. Прибыв в столицу, Навроцкий сразу направился к оцепленному спецназом зданию Конституционного трибунала. Ситуация вокруг высшего судебного органа страны остается крайне напряженной.

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