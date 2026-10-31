В Таиланде пройдет акция протеста против «присутствия израильских структур» в стране

На острове Пхукет в Таиланде в субботу, 31 октября, пройдет крупная акция протеста против «присутствия израильских структур» в стране.

По данным N12, акция состоится в парке Сапхан Хин в Пхукет-Тауне, к участию готовятся активисты примерно из 20 местных и национальных объединений; среди заявленных участников – Сонди Лимтхонгкул, известный политический деятель и бывший лидер движения «желтых рубашек».

Один из лидеров протеста Саичул Ночт призвал «выслать из страны» связанные с ХАБАДом структуры и «искоренить» так называемую «израильскую сеть» в Таиланде. Организаторы также обвиняют ХАБАД и израильтян в незаконной предпринимательской деятельности и захвате активов.