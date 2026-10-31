 

«Он портил наш святой воздух»: в Петербурге расчленили курящего вейп и ездящего на электросамокате москвича

31.10.2026, 13:00, Разное
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Утром 25 октября в отделение полиции по Центральному району Санкт-Петербурга явился с повинной 45-летний местный житель, который признался в убийстве и расчленении 20-летнего туриста из Москвы.

Как пояснил мужчина, он сделал замечание едущему по улице и курящему на улице вейп гостю Северной столицы. Однако москвич не внял призыву «прекратить портить святой невский воздух» и попытался напасть на петербуржца.

«Житель нашего города просто был вынужден защищаться, а осознав, что его оппонент безвременно скончался, решил упростить работу судмедэксперта и подготовил тело приезжего для вскрытия», – сказал представитель ГУ МВД по Центральному району Петербурга Николай Васильев.

Учитывая деятельное раскаяние петербуржца, его положительные характеристики с места работы и желание мужчины стать в ближайшие годы отцом, прокуратура Петербурга приняла решение отложить возбуждение уголовного дела на 20 лет.

«Москвича уже не вернёшь, а демографию повышать надо. Гражданин пообещал в течение двух лет зачать ребёнка, далее надо его вырастить, так что в 2046 году мы вернёмся к этому вопросу», – цитирует зампрокурора города газета «Петербургские ведомости». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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