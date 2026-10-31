На дне Тихого океана нашли гигантскую губку размером с микроавтобус — но учёные так и не смогли определить её вид

На глубине более двух километров в Тихом океане учёные обнаружили необычного гиганта размером с микроавтобус. Это не рыба и не какое-нибудь неизвестное чудовище, а морская губка — крупнейшая из всех, когда-либо найденных человеком. Удивительно, но даже спустя более десяти лет после открытия исследователи не знают, к какому именно виду она относится и сколько ей лет.

Гигантскую губку обнаружили в 2015 году во время исследования глубоководных районов морского национального памятника Папаханаумокуакеа неподалёку от Гавайских островов. На глубине 2130 метров дистанционно управляемый подводный аппарат заметил на океаническом хребте огромное складчатое образование, выделявшееся на фоне тёмного морского дна.

Чтобы определить его размеры, исследователи использовали два параллельных лазерных луча и снимки с другого подводного аппарата. Оказалось, что губка достигает 3,7 метра в длину, 2,1 метра в ширину и 1,5 метра в высоту. По габаритам она действительно сопоставима с небольшим микроавтобусом.

Находка превзошла предыдущий рекорд, принадлежавший стеклянной губке Aphrocallistes vastus, обнаруженной у западного побережья Канады. Её размеры составляли 3,4 метра в длину, полметра в ширину и 1,1 метра в высоту.

Однако определить вид нового рекордсмена оказалось значительно сложнее, чем измерить его. Учёные не стали брать образец самой гигантской губки, но собрали поблизости экземпляр меньшего размера, который, предположительно, принадлежал к тому же виду.

Изучение его микроскопических скелетных элементов показало, что губка относится к семейству Rossellidae — группе стеклянных губок. Но установить точный вид исследователям так и не удалось. Более того, за 18 погружений они встретили лишь два предполагаемых представителя этого вида.

Стеклянные губки получили своё название благодаря скелету из кремнезёма — вещества, из которого состоит и обычное стекло. Его тонкие структуры поддерживают тело животного и одновременно служат убежищем для других морских организмов.

При этом губки совершенно не похожи на большинство привычных нам животных. Они питаются, пропуская через своё тело морскую воду и извлекая из неё мельчайшие частицы пищи. Таким способом они способны фильтровать огромные объёмы воды и играют важную роль в глубоководных экосистемах.

Но едва ли не самая интригующая загадка связана с возрастом находки. Сколько времени потребовалось губке, чтобы достичь таких размеров, неизвестно. Однако другие крупные представители этой группы животных способны жить невероятно долго.

Например, исследование 2008 года показало, что возраст некоторых гигантских бочкообразных губок Xestospongia muta может превышать 2300 лет. Правда, это совершенно другой вид, поэтому переносить подобные оценки на найденного глубоководного гиганта пока нельзя.

Неизвестно даже, прожила ли рекордная губка сотни или тысячи лет. Но само её существование показывает, насколько мало мы ещё знаем о жизни на больших глубинах.

Как отметил морской биолог Дэниел Вагнер из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, большая часть глубоководных районов планеты остаётся практически неизученной. Поэтому обнаружение столь огромного и, предположительно, древнего животного подчёркивает, сколько открытий ещё можно сделать в удалённых и нетронутых человеком участках океана.

Описание находки было опубликовано в научном журнале Marine Biodiversity в 2016 году.