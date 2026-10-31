Врачи упускают важную проблему: даже нормальное давление может повышать риск инсульта

Даже если среднее артериальное давление находится в пределах нормы, это ещё не означает, что с его регуляцией всё в порядке. Учёные выяснили, что опасность могут представлять не только постоянно повышенные показатели, но и резкие колебания давления в течение дня. Причём такие перепады способны увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и повреждения мозга независимо от среднего уровня давления.

В норме артериальное давление постоянно меняется. Когда человек спит, просыпается, встаёт с кровати или занимается физическими упражнениями, организм должен подстраивать работу сердечно-сосудистой системы под новые условия. Однако слишком сильные или резкие колебания могут быть опасны, даже если средние показатели остаются нормальными.

Исследователи из Медицинской школы Виргинского университета обнаружили в стволе головного мозга небольшую группу нервных клеток, которая помогает поддерживать стабильное давление. Этот отдел мозга отвечает за жизненно важные процессы, происходящие без сознательного контроля человека.

Выяснилось, что потеря всего нескольких сотен таких клеток приводит к нарушению регуляции давления. Оно начинает заметно колебаться, хотя его средний уровень остаётся нормальным. По словам руководителя исследования Стивена Эбботта, это свидетельствует о сбое механизма, который должен стабилизировать давление от одного момента к другому.

Особенно интересно, что повреждение или отсутствие этих нервных клеток ранее обнаруживали у пациентов с мультисистемной атрофией. Это редкое смертельное нейродегенеративное заболевание, родственное болезни Паркинсона, при котором нередко возникают серьёзные нарушения регуляции артериального давления.

Новое открытие позволяет предположить, что аналогичные нарушения работы нервных клеток могут быть причиной нестабильного давления и при других заболеваниях. В таких случаях обычная оценка средних показателей может не отражать всей проблемы.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Circulation Research, считают, что полученные результаты могут изменить подход к изучению нарушений артериального давления. В перспективе понимание обнаруженного механизма может помочь разработать методы лечения, направленные не только на снижение давления, но и на предотвращение его опасных колебаний.

Пока речь идёт об исследовании механизма регуляции, а не о готовом способе лечения. Однако открытие показывает, почему при оценке сердечно-сосудистых рисков важно учитывать не только средние значения давления, но и его стабильность в течение дня.