 

Шесть популярных заменителей сахара ускоряют старение мозга

31.10.2026, 14:45, Разное
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Заменители сахара помогают сделать напитки и продукты сладкими без лишних калорий. Однако новое исследование показало, что некоторые популярные подсластители могут быть связаны с более быстрым ухудшением памяти и мышления. Причём наиболее заметной эта связь оказалась у людей с диабетом.

Учёные из Бразилии проанализировали данные 12 772 человек, средний возраст которых в начале исследования составлял 52 года. За участниками наблюдали около восьми лет, периодически проверяя их память, скорость обработки информации и другие умственные способности.

В начале исследования добровольцы рассказали о своём питании за предыдущий год. На основе этих сведений учёные рассчитали, сколько заменителей сахара они употребляли ежедневно. В общей сложности изучались семь веществ, которые встречаются в диетических газированных напитках, йогуртах, энергетиках, низкокалорийных десертах и других продуктах.

Участников разделили на три группы по количеству потребляемых подсластителей. В первой среднее потребление составляло 20 миллиграммов в день, а в третьей — 191 миллиграмм. Для сравнения, примерно столько аспартама содержится в одной банке диетической газировки.

Результаты оказались неожиданными. У людей, употреблявших больше всего подсластителей, память и мышление ухудшались на 62% быстрее, чем у тех, кто получал их меньше всего. Эта разница соответствовала примерно 1,6 дополнительного года возрастного снижения умственных способностей за время наблюдения.

Даже в группе с умеренным потреблением обнаружилась похожая закономерность. Скорость ухудшения результатов когнитивных тестов была на 35% выше, что соответствовало примерно 1,3 дополнительного года такого старения.

При этом связь обнаружилась не у всех участников. Среди людей младше 60 лет повышенное потребление подсластителей сопровождалось более быстрым ухудшением общей умственной работоспособности и способности быстро подбирать нужные слова. У участников старше 60 лет подобной зависимости исследователи не выявили.

Особенно выраженной связь оказалась у людей с диабетом. Это важное наблюдение, поскольку именно они часто используют заменители сахара, чтобы ограничивать его потребление.

Учёные также проверили, какие конкретно вещества связаны с ухудшением умственных способностей. Из семи изученных подсластителей такая зависимость обнаружилась у шести: аспартама, сахарина, ацесульфама калия, эритрита, сорбита и ксилита.

Единственным исключением стала тагатоза. Исследователи не обнаружили связи между её употреблением и ухудшением памяти или мышления. Впрочем, это ещё не означает, что она безопаснее остальных заменителей сахара.

Авторы работы, опубликованной в научном журнале Neurology, подчёркивают, что результаты не доказывают вреда подсластителей для мозга. Исследование выявило статистическую связь, но не установило, что именно эти вещества вызывают ухудшение памяти.

Кроме того, сведения о питании были получены из анкет, а участники могли неточно помнить, что и в каких количествах употребляли. На результаты также могли повлиять другие особенности здоровья и образа жизни, несмотря на то что учёные учли ряд важных факторов, включая возраст, пол, повышенное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Поэтому говорить о необходимости полностью отказаться от заменителей сахара пока преждевременно. Исследователям ещё предстоит выяснить, действительно ли эти вещества влияют на работу мозга, почему связь сильнее проявляется у людей с диабетом и существуют ли более подходящие альтернативы обычному сахару.

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