Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1711-й день войны

Минобороны РФ 31 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений механизированной и мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Дуванка, Великие Проходы, Цуповка, Мартовое и Великий Бурлук Харьковской области. Кроме того, в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица, Осоевка, Гнилица Сумской области и города Сумы. Противник потерял более 270 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Смородьковка, Глущенково, Студенок Харьковской области и Богородичное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Василевская Пустошь, Семеновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ▪️ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и самоходное артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Шиловка, Андреевка, Роганское, Староварваровка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Сергеевка, Барвиновка, Василевское, Терсянка и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих и пять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 604 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 276 332 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 467 танков и других боевых бронированных машин, 1 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 845 орудий полевой артиллерии и минометов, 76 019 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.