Как Всеволод Большое Гнездо укрепил свою власть?

Князь Всеволод Юрьевич, или Всеволод III (1154-1212), получивший из-за своей многодетности прозвище «Большое Гнездо», был самым младшим из сыновей Юрия Долгорукого. Но в итоге ему досталась власть в землях, основы самостоятельности которых заложил его отец, — во все более укреплявшемся Владимиро-Суздальском княжестве.

Юрий Долгорукий, став великим князем Киевским, пожелал, чтобы его старшие сыновья правили на юге Руси, а с ростовцев и суздальцев взял крестное целование на верность его младшим сыновьям — Михаилу и Всеволоду. Но после смерти Юрия Долгорукого один из его старших детей, Андрей Боголюбский, утвердился в Ростово-Суздальском княжестве, изгнав оттуда своих единокровных младших братьев вместе с их матерью. Когда подросший Всеволод вернулся на родину, он помирился с Андреем, а после его гибели и недолгого правления своего единоутробного брата Михаила занял престол во Владимире, ставшем к тому времени столицей княжества.

Ради укрепления собственной власти Всеволод постарался ослабить влияние ростовских бояр, противостоящих усилению княжеской власти, в итоге конфисковав их земли и имущество. В противостоянии со старой аристократией он опирался на младших дружинников – людей с княжеского двора. Именно при Всеволоде их впервые назвали в летописи дворянами, хотя еще и не в более позднем смысле. Но, вполне возможно, как дворянство в привычном понимании, они уже получали земельные наделы за то, что служили своему князю. Другой опорой Всеволода выступали жители новых городов Владимиро-Суздальского княжества, где боярство не имело укоренившейся традиции — таких как Переяславль (Залесский) или Дмитров. И, конечно, владимирцы, в самом начале с готовностью принявшие Всеволода, поддерживали его и дальше.

Развитию города Владимира новый правитель всячески способствовал. Там находился княжеский двор и велось активное строительство, в том числе белокаменное: был расширен Успенский собор и возведен Дмитриевский. А вот влияние киевского митрополита на церковные дела в своем княжестве Всеволод ограничил: он стал самостоятельно выбирать кандидатов на епископские кафедры и добиваться их назначения, что было неслыханным для того времени.

Но, кроме утверждения единоличной княжеской власти на собственной территории, Всеволод укреплял свое влияние вовне, умело выстраивая отношения с другими князьями. Например, он стремился подчинить себе богатый и свободолюбивый Новгород и, использовав противоречия, возникшие в среде новгородской знати, добился своего. Жители города даже просили Всеволода присылать им князей, и его ставленники три десятилетия княжили в Новгороде. Всеволод подчинил своему влиянию и Рязанское княжество. Наконец, Всеволод добился от Киева признания своего старейшинства среди русских князей. Что касается взаимодействия с другими народами, то он совершил несколько удачных походов в Волжскую Булгарию, расширив свою территорию и обезопасив торговые пути.

В итоге укрепление власти Всеволода способствовало тому, что его владения процветали и являлись самыми могущественными среди русских княжеств.

Автор текста Ирина Кравченко

Изображение: Василий Петрович Верещагин. Альбом «История Государства Российского в изображениях державных его правителей с кратким пояснительным текстом». Рисунки профессора исторической живописи Императорской академии художеств В.П.Верещагина, 1896 г., Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org