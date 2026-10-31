Всего 42 минуты в день: недостаток яркого дневного света повышает риск деменции

Люди, которые проводят менее 42 минут в день при ярком дневном свете, могут иметь повышенный риск развития деменции. К такому выводу пришли учёные, изучившие данные более 87 тысяч человек. Причём недостаток яркого света оказался более сильным показателем риска, чем шесть уже известных факторов развития заболевания.

В исследовании, опубликованном в журнале General Psychiatry, участвовали 87 577 взрослых. Они носили на запястье специальные устройства, которые позволяли отслеживать освещённость днём и ночью. Затем учёные наблюдали за состоянием участников в течение нескольких лет. За период наблюдения, медианная продолжительность которого составила 8,1 года, деменцию диагностировали у 741 человека.

Анализ показал, что у людей, получавших в среднем более 1000 люкс дневного света, риск развития деменции был на 16% ниже. Для сравнения, такая освещённость соответствует примерно пасмурному дню на улице. При этом чем больше времени участники проводили при ещё более ярком освещении — от 5000 люкс, — тем ниже оказывался риск заболевания.

Особенно заметная связь обнаружилась у людей, которые ежедневно находились при ярком дневном свете менее 0,7 часа, то есть 42 минут. Этот показатель позволял предсказывать риск деменции лучше, чем шесть других установленных факторов риска, с которыми его сравнивали исследователи.

Интересно, что с ночным освещением подобной закономерности не обнаружили. Учёные не выявили статистически значимой связи между количеством света ночью и вероятностью развития деменции. Таким образом, именно дневная освещённость оказалась связана с риском заболевания.

Однако исследователи подчёркивают важное ограничение: обнаруженная связь ещё не означает, что яркий свет непосредственно защищает мозг от деменции. Исследование не доказывает, что увеличение времени на улице или улучшение освещения в помещении способно предотвратить заболевание.

Тем не менее результаты указывают на то, что количество яркого света, которое человек получает в течение дня, может стать дополнительным показателем риска деменции. Теперь учёным предстоит выяснить, почему существует такая связь и может ли изменение освещённости действительно повлиять на вероятность развития заболевания.