 

Рубио — Трамп еще не принял решения по Ирану

31.10.2026, 19:34, Разное
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп еще не принял решения о возобновлении военных действий против Ирана.

«Президент еще не принял никакого решения, он предпочитает другой подход, – заявил Рубио на пресс-конференции. – Если бы он хотел действовать таким образом, то сделал бы это несколько недель, если не месяцев, назад».

Рубио также отметил, что ему неизвестно, существует ли определенный график переговоров под руководством Катара, направленных на достижение соглашения между США и Ираном.

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