Учёные подтвердили: глобальное потепление достигло рекордной скорости за всю историю наблюдений

Земля нагревается почти вдвое быстрее, чем несколько десятилетий назад. Если с 1970 по 2015 год средняя температура планеты повышалась чуть менее чем на 0,2 °C за десятилетие, то за последние десять лет скорость потепления достигла примерно 0,35 °C. Учёные впервые получили убедительное статистическое подтверждение того, что глобальное потепление не просто продолжается, а заметно ускоряется.

К такому выводу пришли исследователи Потсдамского института изучения климатических изменений. Согласно их работе, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, нынешняя скорость нагрева планеты стала самой высокой с начала современных температурных наблюдений в 1880 году.

Однако доказать ускорение оказалось непросто. Глобальная температура постоянно колеблется под влиянием природных процессов. Например, во время Эль-Ниньо тёплые воды тропической части Тихого океана отдают больше тепла атмосфере, временно повышая температуру планеты. Вулканические извержения, напротив, способны вызывать похолодание, поскольку выброшенные в атмосферу частицы отражают солнечный свет. На климат также влияют изменения солнечной активности.

Из-за этих колебаний несколько особенно жарких лет ещё не доказывают, что само потепление ускорилось. Чтобы отделить долговременную тенденцию от временных изменений, исследователи математически скорректировали температурные данные, исключив влияние известных природных факторов.

Для проверки использовали пять независимых массивов климатических данных, включая наблюдения НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и проекта Berkeley Earth. Результаты оказались согласованными: независимо от выбранного набора данных и метода расчёта учёные обнаружили значительное ускорение потепления примерно с 2015 года. Статистическая достоверность результата превысила 98%.

Особое внимание исследователи уделили 2023 и 2024 годам, когда на планете наблюдались исключительно высокие температуры. На них частично повлияли Эль-Ниньо и максимум солнечной активности — наиболее активная фаза примерно 11-летнего солнечного цикла.

После исключения этих факторов расчётные температуры обоих лет несколько снизились. Тем не менее 2023 и 2024 годы всё равно остались самыми тёплыми за всю историю инструментальных наблюдений. Более того, признаки ускорения потепления прослеживались в данных уже в 2013–2014 годах. Это означает, что вывод исследователей нельзя объяснить исключительно необычной жарой последних лет.

При этом учёные пока не установили, почему именно глобальное потепление стало ускоряться. Их исследование было направлено на выявление изменения скорости нагрева, а не на определение его физических причин. Однако полученные результаты согласуются с возможными сценариями современных климатических моделей.

Главное последствие обнаруженного ускорения связано с Парижским соглашением по климату. Его участники стремятся ограничить долгосрочное повышение средней температуры Земли уровнем 1,5 °C относительно доиндустриальной эпохи. Речь идёт не об отдельном жарком годе, а об устойчивом превышении этого порога.

По оценке исследователей, если скорость потепления последних десяти лет сохранится, планета может устойчиво преодолеть отметку в 1,5 °C ещё до 2030 года.

Впрочем, такой сценарий не является неизбежным. Как подчёркивает ведущий автор исследования Стефан Рамсторф, дальнейшая скорость глобального потепления в конечном счёте зависит от того, насколько быстро человечество сможет сократить до нуля выбросы углекислого газа при использовании ископаемого топлива.