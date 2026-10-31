CNN — Болсонару бежал из Бразилии с помощью экс-агента «Мосада»

Сенатор Флавио Болсонару, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, покинул страну в ходе тщательно спланированной операции, в которой участвовали бывший агент «Мосада» и представители как минимум двух государств, считает CNN Brasil.

Во вторник, 27 октября, Флавио Болсонару вместе с женой и двумя дочерьми пересек границу с Аргентиной на двух фургонах по мосту Танкреду Невис, соединяющему бразильский Фос-ду-Игуасу с аргентинским Пуэрто-Игуасу. Бразильские власти установили номера обеих машин по записям камер наблюдения. Сенатора вез бывший член городского совета Фос-ду-Игуасу, а его жену и дочерей – сын этого политика.

Согласно CNN Brasil, бывший агент «Мосада», ныне житель США, прибыл в Бразилию 19 октября и на заключительном этапе избирательной кампании сопровождал Флавио Болсонару, в том числе на пути из Бразилиа в Аргентину. При пересечении границы он находился в одной машине с сенатором. В Аргентине семье Болсонару помогали представители правительства президента Хавьера Милея.

Из Пуэрто-Игуасу семья вылетела на частном самолете Gulfstream G400 аргентинского авиаперевозчика Baires Fly. После дозаправки в эквадорском Гуаякиле самолет приземлился в частном аэропорту Опа-Лока в Майами.

Источники в бразильском правительстве заявили CNN, что собранные данные указывают на государственную поддержку операции со стороны Аргентины и США, а сами власти квалифицируют произошедшее как тайный вывоз человека из страны. По данным источников в трех бразильских ведомствах, в рамках плана распространялась ложная информация, чтобы сосредоточить внимание властей на одном маршруте, тогда как выезд был осуществлен по другому. Операция имела внутреннее название «Альба».

Федеральная полиция Бразилии рассматривает возможность обратиться в Верховный суд с просьбой заморозить активы Флавио Болсонару, включая банковские счета. Министерство юстиции ожидает доклада полиции об обстоятельствах выезда и нарушении судебного предписания, чтобы определить, какие официальные каналы международного сотрудничества можно задействовать.