Беспорядки и столкновения с полицией во Франции и Германии

В субботу, 31 октября, в ряде европейских стран проходят массовые акции протеста против роста стоимости жизни и упадка государственных услуг, переходящие в акции вандализма и столкновения с полицией.

По данным МВД Франции, по всей стране на улицы вышли около 320 тысяч человек, в одном только Париже, по оценке полиции, – около 70 тысяч. Когда шествие в Париже дошло до конечной точки, начались столкновения демонстрантов с полицией.

Беспорядки проходят в Лионе, Тулузе, Марселе. Глава МВД Франции Лоран Нуньес накануне предупреждал об «очень высоком риске» беспорядков 31 октября. По стране были развернуты около 70 тысяч полицейских и жандармов. По словам министра, в соцсетях распространялись призывы устроить вечером в Хэллоуин «революцию».

В Германии молодежное движение “Gen Z regelt” провело акции примерно в 30 городах. В Берлине у Бранденбургских ворот собрались около 5000 человек, акция прошла в целом мирно. На отдельной демонстрации под лозунгом “Gen Z hat genug!”, которую полиция относит к ультралевым и которая не связана с “Gen Z regelt”, собрались до 3500 человек. Там начались беспорядки, которые на момент публикации продолжаются. Также столкновения между протестующими и полицией имели место в Гамбурге, Франкфурте, Кельне, Бремене.

В Гааге полиция Нидерландов разогнала несанкционированную акцию Gen Z и развела ее участников с фанатами футбольного клуба Den Haag, обещавшими «зищитить» город.

В Испании правоохранительные органы также готовятся к подавлению беспорядков.

В Барселоне каталонская полиция Mossos d’Esquadra ввела максимальный, четвертый уровень тревоги. Это второй случай с 2019 года, когда введена такая шкала оценки риска. С 15:00 в Барселоне и пригородах проводятся усиленные проверки в общественном транспорте. Ранее в Каталонии были задержаны трое молодых людей за распространение призывов к беспорядкам, по всей Испании таких задержаний не меньше десятка. В Мадриде и Валенсии силы полиции удвоены.

В Италии день проходит спокойно после вчерашних массовых беспорядков.