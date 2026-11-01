Историки рассказали, что археология и палеоботаника добавили к летописям о Куликовской битве

30 октября в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в преддверии Дня народного единства прошел круглый стол «Куликовская битва в летописных источниках: первые исконные свидетельства против мифов». Заместитель заведующего Отделом рукописей Российской национальной библиотеки, доктор исторических наук, профессор Михаил Шибаев и заведующий музейным комплексом «Куликово поле» в Моховом Государственного музея-заповедника «Куликово поле», доктор исторических наук, профессор Олег Вронский рассказали, почему ранние источники о битве скупы на детали, где на поле находят больше всего стрел и как пыльца из почвы подтвердила существование Зеленой Дубравы.

Разговор начался с источников: какие свидетельства о битве 8 сентября 1380 года дошли до наших дней, когда они появились и насколько они надежны? По словам Михаила Шибаева, оснований не доверять ранним текстам нет, но они очень кратки — порой это всего две-три страницы. Первыми стали синодик с именами погибших князей и бояр и летописные рассказы, записанные в начале 1380-х годов в Москве и Серпухове. Уже тогда версии различались: серпуховская подчеркивала роль двоюродного брата Дмитрия Донского — князя Владимира Андреевича, московская выводила на первый план самого великого князя. «Задонщина» и «Сказание о Мамаевом побоище», по которому битву изучают в школе, появились значительно позже — в XV и XVI веках.

«Существует известный источниковедческий парадокс: чем дальше от времени события создается источник, тем больше там подробностей. И у любого источниковеда всегда возникает вопрос, откуда эти подробности взяты», — пояснил Михаил Шибаев. По его словам, общерусский интерес к битве возник вместе с единым государством, во второй половине XV века. Новгородскому летописцу 1380 года победа над Мамаем казалась второстепенным событием. Популярность текстов тоже росла: «Задонщина» сохранилась менее чем в десяти списках, а «Сказание» — более чем в сотне, многие из которых иллюстрированы.

Принципиально новых письменных источников ученый не ждет. «К сожалению, источники сейчас почти все известны», — признал он. Расширять знания о битве, по его мнению, будет археология.

Олег Вронский предложил проверять сведения летописей по принципу, который он сравнил с криминалистикой. Он назвал этот метод «перекрестной ссылкой»: событие считается доказанным, если в одной точке времени и пространства сходятся данные истории, археологии, палеогеографии, палеоботаники и оружиеведения. Такой точкой служит место слияния Дона и Непрядвы 8 сентября 1380 года. На этой основе музей создал научный макет сражения площадью 9 квадратных метров с 2048 фигурами воинов. «Никаких противоречий с письменными источниками не существует», — подчеркнул Вронский.

Пока археологи исследовали менее 10% Куликова поля. Больше всего предметов вооружения нашли на правом фланге русского войска, где по описанию историка XVIII века Василия Татищева в конце битвы ударил полк Андрея Ольгердовича. Татищев располагал источниками, которых у современных исследователей уже нет, в том числе Троицкой летописью, сгоревшей в московском пожаре 1812 года. Раскопки подтвердили его описание.

Пыльца растений, сохранившаяся в почве с XIV века, позволила подтвердить, что засадный полк стоял именно в дубраве. «Спрятать конницу можно в любом лесу, но быстро вывести тяжелую кавалерию в бой — только из дубравы без густого подлеска» — объяснил Вронский. Палеоботаники также выяснили, что внутри Зеленой Дубравы была большая поляна. Ни одна из учебных карт сражения этого не показывает. Саму дубраву вырубили в 1886 году.

Присутствовавшую на встрече студентку Президентской академии интересовало, сколько воинов на самом деле сражалось на поле. Летописная цифра в 160 тысяч, по словам Вронского, — гипербола, свойственная литературному жанру. Татищев оценивал войска в 20 тысяч русских и 40 тысяч ордынцев. Современные расчеты с учетом мобилизационных возможностей княжеств дают 30–35 тысяч воинов у Дмитрия Донского и 40 тысяч и больше у Мамая. Минимальная оценка в 10 тысяч, по словам историка, не выдерживает проверки. Музей ставил эксперимент: реконструкторы в полном вооружении верхом строились эскадроном, и их строй измеряли рулеткой. Так выяснили, что 10 тысяч всадников не закрыли бы фронт поля шириной до 4 км. Только из двенадцати белозерских князей на поле погибли все двенадцать.

Отвечая студентке Луганского государственного университета, Вронский рассказал, что находок с Куликова поля сейчас более 200, они хранятся в восьми музеях страны. Когда комплекс в Моховом открылся, в его зале реликвий было 73 предмета, сейчас — 84. В 2026 году у села Монастырщино случайно нашли наконечник копья XIV века. Его впервые публично показали 8 сентября в пресс-центре «Россия сегодня». Для сравнения: Грюнвальдскую битву долгое время представляли всего 28 артефактов.

Участники круглого стола обсудили и исследование мощей Дмитрия Донского, которые были вновь обретены в Архангельском соборе Московского Кремля в августе 2026 года. Летописи противоречат друг другу: по одним, доспех князя был избит, но ран на теле не было, по другим — он получил много ударов по голове и плечам. Изучение останков показало, что князь был сухощавым, ростом до 180 см и имел ранения, в том числе ранение головы. «Невозможно, друзья мои, 16 лет воевать и не получить ни одного ранения», — сказал Вронский. Однако он уточнил, что голову князь мог повредить не на Куликовом поле, а в битве на Воже в 1378 году.

В немецких хрониках сражению посвящено лишь несколько строк о разграблении отступающих русских обозов. В ордынских источниках о нем написано еще меньше. Для Золотой Орды Мамай был узурпатором, поэтому там лишь отметили, что он потерпел поражение и погиб в Крыму, даже не уточнив, кто его разбил. Декан исторического факультета Самарского университета Ярослав Голубинов спросил, как поражение сказалось на самой Орде. По словам Шибаева, Орда не была принципиально ослаблена: через два года Тохтамыш разорил Москву, а в середине XV века в плен попал великий князь Василий II. Именно на эти события, по мнению историка, и отвечала «Задонщина».

Однако главный итог битвы, по мнению Вронского, — решение вопроса о центре объединения русских земель. Тохтамыш не передал ярлык на великое княжение тверским князьям, а литовский князь Ягайло сватался к дочери Дмитрия Донского. «Она определила нашу будущую столицу, определила знамя», — сказал историк. Он также напомнил формулу Сергия Радонежского «Любовью и единением спасемся» и слова Александра Блока о том, что Куликовская битва принадлежит к символическим событиям русской истории, которым суждено возвращение.

Новые ответы о Куликовской битве, сошлись участники круглого стола, даст прежде всего само поле. Раскопки там идут каждый год, и каждый год приносят находки. Меняются и представления о памятнике: долгое время культурный слой искали на глубине 70–80 см, но на полутора метрах сразу нашелся дирхем XIV века. Луганских студентов Олег Вронский пригласил стать волонтерами археологической экспедиции музея-заповедника. Ведущая завершила разговор призывом к молодым историкам: «Не доверяйте ощущениям, досужим мнениям, суждениям. Доверяйте только достоверным источникам».

Автор текста Александр Ковалев