Металл для северных королей: как медь из Испании оказалась в бронзовых мечах викингов

Медь служила основой экономики бронзового века, определяя мощь государств и границы влияния по всей Европе. Долгое время считалось, что главными «кузницами» континента были залежи в Уэльсе и австрийских Альпах. Однако новый анализ указывает на то, что в поздний период бронзового века карта поставок кардинально изменилась, и ключевым игроком на рынке металлов стала Южная Иберия. Более того, изотопный след испанских руд теперь находят даже в составе скандинавской бронзы.

Эпоха бронзы охватила Европу с 3200 по 500 год до н.э., но источники сырья постоянно мигрировали. В начале пути доминировал австрийский Миттерберг, снабжавший Центральную Европу. Позже эстафету перехватили рудники Уэльса. Но к 1400 году до н.э. британские копи начали истощаться, а за ними последовал и спад в Альпах. Именно в этот момент технологического голода историки зафиксировали появление нового крупного поставщика на юге — на Пиренейском полуострове.

Южная Иберия всегда обладала богатыми запасами, но долгое время оставалась в тени более изученных Альп. Ситуация изменилась благодаря раскопкам в Лас-Минильяс на юге Испании. Группа исследователей применила комплексный подход: от аэрофотосъемки и лидарного сканирования до радиоуглеродного анализа. Изучение древесного угля из шахт позволило получить 17 новых датировок, четко фиксирующих работу комплекса в период с 1350 по 750 год до н.э.

Масштабы находок в Лас-Минильяс поражают. Помимо сложной системы подземных выработок археологи извлекли сотни инструментов, среди которых 735 рифленых каменных молотков. Эти орудия идентичны тем, что находят на других шахтах региона, что говорит о едином стандарте работы. На сегодняшний день Лас-Минильяс признана самой крупной и надежно датированной медной шахтой позднего бронзового века во всем регионе. Всего в этой сети на юге Иберии выявлено 84 точки добычи.

Чтобы доказать причастность испанских руд к североевропейской бронзе, ученые провели химическую сверку. Они сопоставили изотопный состав свинца в руде Лас-Минильяс с составом уже готовых скандинавских артефактов. Результат оказался неожиданным: 11 объектов на севере показали полное совпадение с химическим профилем южной Испании. Это прямое доказательство того, что металл пересекал Европу с юга на север.

Оценки объема добычи впечатляют, хотя и разнятся. Осторожные расчеты говорят о 197 тоннах чистой меди, извлеченной из Лас-Минильяс. Для сравнения: знаменитый рудник Грейт-Орм в Уэльсе в свои лучшие годы давал от 183 до 686 тонн. Однако пик активности Миттерберга (23 000 тонн) пока остается недосягаемым для Иберии.

Авторы исследования полагают, что после коллапса старых центров Южная Иберия не просто заполнила пустоту, но и изменила логистику. Скорее всего, транспортировка шла морским путем вдоль Атлантики, что было быстрее и эффективнее сухопутных караванов.

Тем не менее, в этой истории еще рано ставить точку. Датировка скандинавских находок, совпадающих с испанским металлом, иногда уходит в VI период нордического бронзового века (700–500 гг. до н.э.), когда шахта Лас-Минильяс, по данным ученых, уже могла не работать. Это намекает на то, что в Иберии существовала целая сеть рудников, сменявших друг друга. Чтобы подтвердить гипотезу о Южной Иберии как о едином мощном промышленном кластере, ученым предстоит датировать еще десятки неисследованных копей на полуострове. Пока же мы можем лишь предполагать, что северные мастера ковали свои мечи из металла, добытого под жарким солнцем современной Андалусии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Изображение: каменные молотки с рифленой поверхностью (вверху) и керамика позднего бронзового века (внизу), найденные в Лас-Минильяс (фотографии М. Диас-Гуардамино и археологической группы Лас-Минильяс). Источник: Antiquity