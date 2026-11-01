 

Рубио — «США не помогали Болсонару покинуть Бразилию»

01.11.2026, 10:33, Разное
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация не помогала Флавиу Болсонару покинуть Бразилию. Болсонару проиграл президентские выборы Луишу Инасиу Луле да Силве, отказался признавать поражение и бежал в США.

«Мы ничему не содействовали. Мы узнали, что он прибыл в США. Раньше у него была американская виза, и президент принял решение позволить ему въехать в страну. Но правительство США не принимала прямого участия в каких-либо сделанных им шагах», – заявил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Болсонару может оставаться в США столько, сколько захочет: «С ним обошлись очень, очень мелочно». Ранее американский президент назвал президентские выборы в Бразилии сфальсифицированными, несмотря на то, что партия Болсонару признала их результат.

Напомним, что несколько дней назад Болсонару выступил с обращением к бразильскому народу, в котором провозгласил себя лидером страны. Он обвинил своего соперника в намерении установить диктатуру и объявил, что из-за границы возглавит борьбу за демократию.

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