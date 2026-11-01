Рубио — «США не помогали Болсонару покинуть Бразилию»

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация не помогала Флавиу Болсонару покинуть Бразилию. Болсонару проиграл президентские выборы Луишу Инасиу Луле да Силве, отказался признавать поражение и бежал в США.

«Мы ничему не содействовали. Мы узнали, что он прибыл в США. Раньше у него была американская виза, и президент принял решение позволить ему въехать в страну. Но правительство США не принимала прямого участия в каких-либо сделанных им шагах», – заявил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Болсонару может оставаться в США столько, сколько захочет: «С ним обошлись очень, очень мелочно». Ранее американский президент назвал президентские выборы в Бразилии сфальсифицированными, несмотря на то, что партия Болсонару признала их результат.

Напомним, что несколько дней назад Болсонару выступил с обращением к бразильскому народу, в котором провозгласил себя лидером страны. Он обвинил своего соперника в намерении установить диктатуру и объявил, что из-за границы возглавит борьбу за демократию.