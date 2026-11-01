Министр спорта предложил сделать уроки физкультуры платными

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01.11.2026, 11:00, Разное
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По инициативе министерства спорта России в Государственную думу внесён законопроект об установлении платы за практические уроки физической культуры в школах. Стоимость одного академического часа составит 1000 рублей.

Согласно пояснительной записке, мера позволит «повысить качество уроков и снизить нагрузку на преподавателей». В документе приводятся аналитические данные, согласно которым треть школьников фактически уклоняется от занятий: у них развязываются шнурки во время бега, забывается спортивная форма, внезапно обнаруживаются медицинские противопоказания, а в отдельных случаях дети просто прогуливают.

Учащиеся, не готовые оплачивать практические занятия, не останутся без предмета. Они смогут изучать теорию физической культуры и сдавать по ней устный экзамен. В то время как платные ученики будут заниматься лыжным спортом, играть в футбол, волейбол, гольф, падел и другие активные дисциплины по выбору образовательной организации.

«Я сам видел, как проходят эти ваши «занятия». Нормально упражняются два-три человека, остальные тридцать занимаются ерундой и мешают остальным. Так мы никогда спортсменов не воспитаем! Если ребёнок уже в десять лет не может пробежать круг вокруг стадиона, то возникает вопрос: чем он вообще занимался предыдущие десять лет? О чём думал?» – заявил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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