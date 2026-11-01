 

Гравитация мешает раку расти правильно. Ученые создали на МКС лучшую модель глиобластомы

01.11.2026, 10:45, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

Глиобластома — одна из самых агрессивных форм рака мозга. Хирурги не могут удалить ее полностью: опухоль пускает микроскопические «щупальца» в здоровую ткань. А еще она умеет создавать вокруг себя среду, которая подавляет иммунный ответ и помогает ей сопротивляться терапии. Чтобы найти новые способы лечения, нужны лабораторные модели, которые точно воспроизводят эту сложную биологию. И вот здесь возникает проблема: на Земле такие модели получаются неполноценными.

Когда клетки культивируют в обычных условиях, гравитация заставляет их оседать. Это мешает формированию сложных трехмерных структур. Именно поэтому команда Минал Датты из Университета Нотр-Дам перенесла свои эксперименты на Международную космическую станцию.

Что именно сделали
Исследователи вырастили трехмерные органоиды из клеток глиобластомы и клеток врожденного иммунитета. В невесомости клетки собираются в объемные структуры без помех со стороны осаждения, что позволяет точнее воспроизвести архитектуру опухоли и взаимодействия между клетками. Органоиды провели в космосе около 40 дней, после чего их вернули на Землю для анализа.

Что показало сравнение
Разница оказалась заметной. В выращенных в космосе органоидах гены, связанные с воспалением, иммунными реакциями, ремоделированием тканей и образованием кровеносных сосудов, были активнее. Уровни белков, ассоциированных с более агрессивной биологией глиобластомы, оказались выше. Кроме того, космические органоиды демонстрировали более выраженную иммуносупрессивную среду — тот самый признак запущенной опухоли, который помогает ей уходить от иммунной защиты.

Особенно интересным выглядит пространственный анализ. В космических моделях гены, связанные с мезенхимальным фенотипом, концентрировались в центре органоида, а воспалительные — по периферии. Это напоминает архитектуру настоящей глиобластомы у пациентов. Иными словами, невесомость помогла не просто вырастить клетки, а выстроить их так, как они располагаются в реальной опухоли.

Почему это важно
Глиобластома остается практически неизлечимой. Средняя выживаемость при ней измеряется месяцами, а существующие модели плохо предсказывают, как опухоль отреагирует на лечение. Если органоиды, выращенные в космосе, точнее воспроизводят агрессивную биологию заболевания, они могут стать более надежной платформой для проверки новых препаратов и понимания механизмов прогрессии.

Сам подход Датта называет началом «орбитальной онкологии»: исследование рака, которое перемещается с больничной койки на орбиту и обратно. Команда уже запустила два дополнительных эксперимента на МКС с органоидами, полученными от пациентов.

Конечно, это не готовое лекарство. Это инструмент, который позволяет ученым задавать вопросы, на которые раньше не было возможности ответить. И возможно, именно в невесомости эти ответы окажутся ближе к тому, что происходит в мозге пациента.

Итоги работы ученых опубликованы в PNAS.

Изображение: обзор условий создания органоидов глиобластомы и методов подготовки и анализа полезной нагрузки. Источник: PNAS

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.11 / 49% германцев — политик, который боится ХАМАСа, не может быть бургомистром Берлина

01.11 / Бронзовый шлем за пределами кельтского мира: что он делал на северо-востоке Польши и почему его уничтожили

01.11 / Как был устроен типичный башенный комплекс в горной Ингушетии?

01.11 / Стрельба в калифорнийском торговом центре. Погибла беременная женщина

01.11 / Министр спорта предложил сделать уроки физкультуры платными

01.11 / Рубио — «США не помогали Болсонару покинуть Бразилию»

01.11 / Металл для северных королей: как медь из Испании оказалась в бронзовых мечах викингов

01.11 / ВСУ — ночью перехвачен 371 БПЛА. МО РФ — сбиты 235 БПЛА

01.11 / Массовые манифестации в Германии и Франции, в Лионе сожжены флаги Израиля и США

01.11 / В Пхеньяне выложили портрет Ким Ир Сена из биткоинов, который видно из космоса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике