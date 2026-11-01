Массовые манифестации в Германии и Франции, в Лионе сожжены флаги Израиля и США

По меньшей мере 442 человека задержаны во Франции за участие в беспорядках, которыми завершились прошедшие по всей стране массовые оппозиционные манифестации с участием 320000 человек.

В Париже во главе манифестации шел глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, лидер альянса ультралевых и иммигрантов, стоящего за массовыми беспорядками. В Лионе манифестанты топтали флаги Израиля и США, а затем, под восторженные крики толпы, сожгли их, пишет Ynet.

«Силы безопасности выполнили свою задачу, защитив центры городов и обеспечив общественный порядок, несмотря на направленное против них насилие», – заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, которого цитирует France 24. МВД сообщило о предотвращении попыток мародерства в Бордо, Лионе, Тулузе и Марселе.

Массовые выступления молодежи, организованные группой Gen Z regelt – «Поколение Z берет контроль», состоялись и в Германии. По словам организаторов, в них приняло участие около 100000 человек. Ближе к ночи по больше части мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией.

Во Франкфурте мародеры грабили магазины и били витрины, бросая в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Столкновения между манифестантами и полицией произошли также в Берлине и Кельне, были задействованы водометы. Власти возлагают ответственность на ультралевых.