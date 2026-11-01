ВСУ — ночью перехвачен 371 БПЛА. МО РФ — сбиты 235 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 1 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 433 ударных БПЛА (из них – 64 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 371 беспилотников (в том числе 47 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 16 локациях и падения обломков в 14 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 1 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области России. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.