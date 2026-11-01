49% германцев — политик, который боится ХАМАСа, не может быть бургомистром Берлина

Опрос общественного мнения, проведенный институтом INSA по заказу издания Bild, показал, что 49% жителей Германии выступают против того, чтобы представительница Die Linke Элиф Эральп заняла пост бургомистра Берлина. 26% считают, что она может стать столичной градоначальницей, остальные не дали однозначного ответа.

Основанием для опроса стала публикация Der Spiegel, в которой Эральп признается, что боится ХАМАСа. Согласно условиям интервью, она могла внести правки в свои ответы. Однако, в редакцию она прислала не итоговый текст, а черновик с внутренними правками, замечаниями и пометками, свидетельствующими об обсуждении с пресс-службой.

Эральп был задан вопрос об антисемитизме в партии и связях Die Linke с радикальными пропалестинскими активистами. Эральп заявила, что не отдавала себе отчет в распространении этого явления, но знает, что в партии много сторонников Палестины. У нее спросили, говорит ли она об Ибрагиме Ибрагиме, Элиф ответила утвердительно.

Однако в комментариях, по ошибке переданных редакции, Эральп пишет, что ни она, ни ее муж не хотят называть конкретных имен. «Мы боимся этих людей». Пресс-секретарь отвечает, что нельзя удалять вопросы – только редактировать ответы. «Но эти люди связаны с ХАМАСом. Я не могу подвергать опасности себя и семью ради Der Spiegel. Что нам делать? Отменить интервью?» – спрашивает она.

Претендент на пост бургомистра также сообщила, что получила от правоохранительных органов рекомендацию не называть конкретных имен, поскольку это может угрожать ее безопасности. Она отметила, что тогда речь шла об организованной преступностью, а сейчас о людях, связанных с ХАМАСом.

Редакция Der Spiegel решила опубликовать материал, сосредоточившись именно на правках и сквозящем в нем отчаянии. «В городе, где кандидат в бургомистры во внутрипартийной переписке рассказывает о подобном, о безопасности говорить нельзя», – констатирует статья.

Представительница ультралевых обвинила издание в нарушении журналистской этики. Она опубликовала пост, в котором сообщила, что после публикации еще более опасается за свою жизнь, напомнив, что у нее двое детей. По информации СМИ, она также намерена подать иск против Der Spiegel.

2 ноября Die Linke начнет переговоры о формировании муниципальной коалиции с социал-демократами и «зелеными», отмечает «Немецкая волна». 52% опрошенных призывают эти партии не заключать соглашения с ультралевой партией.