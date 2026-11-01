 

Черногория ввела визовый режим для россиян

01.11.2026, 13:03, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

1 ноября вступили в силу новые правила въезда российских граждан на территорию Черногории. Двустороннее соглашение о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 года утратило силу, и теперь россиянам требуются визы. Об этом сообщают российские СМИ и, в частности, «Ведомости».

Подать документы можно в посольстве Черногории в Москве или визовых центрах VFS Global, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Заявителям необходимо лично посетить дипломатическое представительство или визовый центр.

Для получения визы потребуется загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы не менее чем на три месяца, фото, медицинская страховка. Нужно будет указать цель поездки. Стоимость оформления составляет 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей младше 14 лет.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.11 / Сарик Андреасян снимет новых «Дальнобойщиков», в которых Иваныча и Сашка заменит ИИ

01.11 / Два императора на одной монете: археологи Севастополя разгадывают загадку средневекового Херсонеса

01.11 / Премьер-министр Польши против компромисса — «Противники конституционного строя играют на руку России»

01.11 / 49% германцев — политик, который боится ХАМАСа, не может быть бургомистром Берлина

01.11 / Бронзовый шлем за пределами кельтского мира: что он делал на северо-востоке Польши и почему его уничтожили

01.11 / Как был устроен типичный башенный комплекс в горной Ингушетии?

01.11 / Стрельба в калифорнийском торговом центре. Погибла беременная женщина

01.11 / Министр спорта предложил сделать уроки физкультуры платными

01.11 / Гравитация мешает раку расти правильно. Ученые создали на МКС лучшую модель глиобластомы

01.11 / Рубио — «США не помогали Болсонару покинуть Бразилию»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике