Черногория ввела визовый режим для россиян

1 ноября вступили в силу новые правила въезда российских граждан на территорию Черногории. Двустороннее соглашение о взаимных поездках граждан от 24 сентября 2008 года утратило силу, и теперь россиянам требуются визы. Об этом сообщают российские СМИ и, в частности, «Ведомости».

Подать документы можно в посольстве Черногории в Москве или визовых центрах VFS Global, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. Заявителям необходимо лично посетить дипломатическое представительство или визовый центр.

Для получения визы потребуется загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок действия визы не менее чем на три месяца, фото, медицинская страховка. Нужно будет указать цель поездки. Стоимость оформления составляет 35 евро для взрослых и 17,5 евро для детей младше 14 лет.