 

Сарик Андреасян снимет новых «Дальнобойщиков», в которых Иваныча и Сашка заменит ИИ

01.11.2026, 13:00, Разное
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Фонд кино выделил режиссёру Сарику Андреасяну 500 млн рублей на съёмки ремейка популярного сериала «Дальнобойщики». Авторы планируют адаптировать легендарную картину под современные реалии – управлять грузовиком вместо Фёдора Афанасьева (Иваныч) и Александра Коровина (Сашок) будет искусственный интеллект.

«Важно прививать молодёжи истинные ценности, а не эту отрыжку девяностых. Ведь в этом сериале было столько национализма, хамства и нищеты, а Россия теперь стала совершенно другой страной», – сказал Андреасян. 

Согласно синопсису сериала, на новейшую модель «КАМАЗ» установили созданную отечественными инженерами беспилотную систему, под управлением которой тягач отправился в рейс Москва – Владивосток.

«По пути фуру ждут самые разные приключения, которые заставляют искусственный интеллект многому научиться. Уверен, наш сериал получится интересным и поучительным. И уж точно будет учить правильным ценностям, в отличие от оригинального позорища», – пообещал режиссёр. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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