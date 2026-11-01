Два императора на одной монете: археологи Севастополя разгадывают загадку средневекового Херсонеса

В ходе археологических работ на территории древнего Херсонеса Таврического, что находится в Севастополе, исследователям удалось поднять из земли монеты, отчеканенные в период расцвета Византийской империи и жизни самого города — в XI–XIII столетиях. Информацию об этом сообщил ТАСС Сергей Бочаров, занимающий пост заместителя директора Института истории и археологии Византии и Причерноморья при Севастопольском госуниверситете.

На данный момент находки представляют собой так называемый «слепой» материал. Пока изделия не прошли стадию первичной реставрации в лабораторных условиях, точно указать имена правителей, при которых они вышли из-под пресса монетного двора, невозможно. Однако уже сейчас специалисты видят на поверхности металла характерные черты. Среди находок есть образцы с отчетливой надписью «Ρо». Научное сообщество полагает, что выпуск таких денежных знаков наладили прямо в Херсонесе в указанный период. Также подняты монеты, несущие на себе портретные изображения — личины византийских императоров. Особую интригу вызывает один артефакт, где профили двух императоров-соправителей расположены в ряд. Установить их личности предстоит экспертам.

Процесс атрибуции будет строиться на сравнении. Как только реставраторы уберут многовековые наслоения окислов, ученые возьмутся за специализированные каталоги. Найденные артефакты будут сопоставлять с эталонными изображениями, чтобы точно датировать каждый экземпляр и понять маршруты их попадания в Крым.

Сами полевые работы в этом сезоне стартовали 24 сентября и заняли весь октябрь. Исследовательская группа ведет вскрытие грунта на участке, площадь которого составляет порядка 900 квадратных метров (30 на 30). На текущий момент специалисты успели обработать лишь третью часть этого квадрата. Согласно плану, полный охват данной локации займет около пяти лет. На 2027 год намечен очередной этап, в ходе которого экспедиция будет работать на объекте два с половиной месяца, углубляя понимание стратиграфии этого сектора древнего города.

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