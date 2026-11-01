Бронзовый шлем за пределами кельтского мира: что он делал на северо-востоке Польши и почему его уничтожили

Около 2400 лет назад на песчаной дюне между рекой Ожиц и озером на севере Мазовии произошло нечто необычное. Группа людей взяла бронзовый шлем, раздавила его, разбила на куски и бросила в яму вместе с железными теслами и косой. Шлем принадлежал к типу Берру — редкой разновидности кельтских боевых головных уборов, которые находят в роскошных погребениях воинской элиты от Шампани до австрийского Дюррнберга.

Новое исследование сообщает об обнаружении этого шлема в Лыса-Гуре. Место находки на северо-востоке Польши делает его единственным известным шлемом берруского типа, найденным за пределами кельтской родины в IV веке до нашей эры.

Что представляло собой поселение

Лыса-Гура — укрепленное поселение железного века, которое, по данным исследования, было заселено с VI по IV век до нашей эры. Его обитатели, вероятно, принадлежали к Западно-Балтийской курганной культуре . Археологи знали о памятнике десятилетиями: раскопки проводились с перерывами с 1971 по 1992 год, но большинство находок так и не было опубликовано. Из-за этого потенциал Лыса-Гуры оставался нераскрытым, а репутация «сильно нарушенного» места заставляла сомневаться, что там можно найти что-то стоящее.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда Государственный археологический музей в Варшаве и Варшавский университет возобновили исследования. Среди находок оказались следы фортификаций, около 350 металлических артефактов, янтарные бусины и незаконченное кольцо из янтаря, а также свидетельства бронзолитейного производства.

Шлем, который сначала приняли за сосуд

Самая яркая находка обнаружилась в ритуальной яме, заполненной обугленными останками. Сначала исследователи увидели предмет из бронзового листа и приняли его за сосуд. Только когда обнажился кончик, стало ясно, что это шлем очень редкого типа.

Головной убор был раздавлен и сильно корродирован. Он лежал на боку в южной части ямы, рядом с железной косой. В заполненной яме также находились четыре железных тесла, немногочисленные обугленные кости, фрагменты керамики и крупный кусок обмазки. Все железные предметы несли следы так называемой огненной патины, а одна из сторон бронзовой чаши шлема была деформирована жаром, с прилипшими песчаными частицами и углем. Предварительный анализ угля показал остатки дуба, ясеня, березы и сосны.

Функция ямы остается неоднозначной. Наличие обугленных костей могло бы указывать на кремационное погребение, но кости слишком немногочисленны и недиагностичны, чтобы делать уверенный вывод. На данном этапе исследователи предполагают, что это был церемониальный очаг, в который бросили раздавленный шлем и инструменты.

Почему это больше, чем импорт

В раннем латенском контексте шлемы символизировали высокий социальный статус и принадлежность к воинской элите. Для местного населения северо-восточной Польши, у которого, по-видимому, не было выраженной социальной иерархии, такое понятие было, скорее всего, чуждым. Именно поэтому присутствие шлема в Лыса-Гуре может говорить не просто о торговле и импорте, а о физическом присутствии выходцев с юга, включая представителей элиты.

Версию о цепочке обмена «из рук в руки» исследователи не исключают полностью: мелкие латенские предметы, в основном украшения, действительно достигали отдаленных частей Центральной и Восточной Европы. Но для шлема это объяснение выглядит менее убедительным, учитывая его престижный характер и отсутствие сопоставимых экземпляров за пределами кельтской зоны в IV веке до нашей эры.

Дополнительный аргумент — сами масштабы латенского присутствия. На памятнике обнаружен 31 предмет раннего латенского облика, в основном фрагментарные фибулы и кольцевые украшения, датируемые серединой IV века до нашей эры. Их разнообразие позволяет предположить, что здесь проживали примерно два поколения кельтов.

Янтарный путь и возможные обитатели

Расположение Лыса-Гуры рядом с богатым янтарем регионом Курпе и путями, ведущими к Самбийскому полуострову, дает ключ к пониманию присутствия кельтов. Поселение занимало стратегическое положение, позволявшее контролировать и облегчать перемещение янтаря и других товаров в Центральную Европу. Латенские артефакты, включая шлем, могут указывать на то, что представители кельтских общин участвовали в создании или поддержании этой дальней сети обмена.

Исследователи также упоминают возможность торговли порабощенными людьми, основываясь на древних письменных источниках, но подчеркивают, что это лишь предположение. Среди других находок, указывающих на процветание поселения, — бронзовая монета, предположительно принадлежавшая фракийскому царю Севту III. А в 2025 году команда обнаружила трепанационный инструмент, который, по словам руководителя раскопок Бартоломея Качиньского, говорит о том, что в группе, жившей в Лыса-Гуре, был кто-то — возможно, друид — обладавший медицинскими знаниями.

Лыса-Гура теперь рассматривается как ключевой памятник раннего железного века: укрепленная база, производственный центр, ритуальное место и вероятный узел янтарной торговли. Дальнейшие исследования, включая изотопный анализ и функциональные исследования, должны уточнить, кем были эти люди и насколько глубоко их присутствие изменило местное общество.

Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

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