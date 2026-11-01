Биохимия завтрака. Названо блюдо, которое не рекомендуется есть по утрам людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Традиционная утренняя тарелка, состоящая из пары жареных яиц, бекона и сливочного масла, может стать серьезным испытанием для людей, склонных к атеросклерозу. Специалист-гастроэнтеролог из клиники академика Ройтберга кандидат медицинских наук Евгений Белоусов пояснил в беседе с «Газетой.Ru», что проблема кроется не в самом продукте, а в его «соседях» по блюду и способе термической обработки.

Многие привыкли демонизировать яйца, считая их прямым источником «плохого» холестерина. Однако, как отмечает врач, сам по себе этот продукт содержит полноценный белок, витамины и минералы. Оценивать его вред в отрыве от остального меню — методологическая ошибка. Кардиологическая ассоциация США и вовсе указывает, что здоровый человек может позволить себе одно яйцо в сутки без вреда для артерий.

Ключевой фактор риска — это насыщенные жиры. Когда белок соседствует с колбасными изделиями, беконом или готовится на сливочном масле, картина меняется. Именно эти добавки провоцируют рост липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые и формируют бляшки в сосудах. Омлет с томатами на сухой сковороде и глазунья с беконом — это два совершенно разных с точки зрения биохимии события для вашего организма.

Специалист подчеркивает, что один желток крупного размера несет в себе около 200 мг пищевого холестерина. Для людей с уже имеющимися нарушениями липидного обмена это весомый аргумент для осторожности. Если в анамнезе есть сердечно-сосудистые заболевания, рацион нельзя составлять по общим шаблонам — он требует индивидуальной настройки. При этом полностью исключать яйца из меню эксперт не призывает, акцентируя внимание на общем балансе.

Важным фактором риска является не только еда, но и масса тела, уровень физической активности и общий состав жиров в диете. Белоусов также затронул популярный миф о том, что яичный завтрак якобы гарантирует отсутствие голода до обеда. По его словам, длительность сытости диктуется не самим фактом наличия яиц, а объемом порции, содержанием клетчатки и общим числом калорий. Если после завтрака вы все равно тянетесь к перекусам, значит, в вашей тарелке не хватает сложных углеводов или овощей.

В итоге для тех, кто следит за состоянием сосудов, рекомендация проста: стоит сместить фокус с количества желтков на качество жиров, которые их окружают. Замена жарки на масле на приготовление с овощами позволяет сохранить пользу продукта, минимизировав удар по сердечно-сосудистой системе.

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