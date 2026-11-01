Ушаков — «Путин ответит на звонок Зеленского»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, курирующий вопросы внешней политики, сообщил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину, что, если президент Украины Владимир Зеленский позвонит Владимиру Путину, тот ответит.

«Президент никогда не отказывался от разговоров», – заявил чиновник, добавив, что, если Зеленский хочет говорить с Путиным, он может приехать в Москву. «Он же передает сигналы через различные источники. Раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает», – заявил Ушаков.

27 октября Ушаков сообщал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили ему о желании Зеленского переговорить напрямую с российским президентом, отмечает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о европейском участии в переговорах, помощник Путина не стал отвергать эту идею напрямую, однако подчеркнул, что, по крайней мере, на первом этапе, они должны быть трехсторонними, с участием США: «Начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты».

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для участия в переговорах европейцы должны сменить подход. «Они, с одной стороны, должны быть за столом переговоров. Но зачем они там нужны сейчас с таким подходом? Это бесполезно. Поэтому сейчас их там и нет», – заявил он.