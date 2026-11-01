 

Государство сможет штрафовать россиян за неисполнение обязанностей гражданина

01.11.2026, 16:00, Разное
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С 1 января 2027 года в административный и уголовный кодексы внесут статьи, предусматривающие различные степени ответственности за неисполнение обязанностей гражданина. К обязанностям, в частности, причислено «следование традиционным ценностям, утверждённым президентом Российской Федерации».

Согласно законопроекту, неисполнением обязанностей гражданина РФ разрешено считать «определённые действия, бездействие или иное, если при этом усматривается противоречие текущей или будущей государственной политике».

«Фактически ситуация такая, что можно будет штрафовать даже за отсутствие определённого числа детей, если есть семья, зарегистрированная или незарегистрированная, и нет медицинских противопоказаний, – комментирует старший партнёр адвокатского бюро «Рубинштейн и партнёры» Владислав Иванов. – Во избежание санкций я бы рекомендовал всем начать соответствовать, что бы это ни представляло собой в плане практических мер».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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