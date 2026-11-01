Что такое Розеттский камень?

в 1799 году французские солдаты при строительстве форта близ города Розетта наткнулись на камень с непонятными знаками. Никто тогда не знал, что в их руках — артефакт, который перевернет науку и даст старт египтологии. Благодаря тому, что текст был продублирован на трёх языках, исследователи смогли шаг за шагом восстановить систему египетского письма.

Розеттский камень — это каменная плита из гранодиорита, найденная в 1799 году французскими солдатами в Египте близ города Розетта, современный Рашид. На ней высечен один и тот же текст на трех языках: древнеегипетском иероглифическом, демотическом и древнегреческом. Именно благодаря этой трехъязычной надписи учёные смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы, которые оставались нечитаемыми почти полторы тысячи лет.

Надпись датируется 196 годом до н. э. и представляет собой благодарственный декрет жрецов в честь царя Птолемея V. Текст содержит перечень благодеяний царя и постановление о возведении его статуй и проведении празднеств. Поскольку древнегреческий язык был известен исследователям, он послужил ключом к пониманию двух других систем письма.

Решающий вклад в дешифровку внес французский ученый Жан-Франсуа Шампольон. В 1822 году он доказал, что иероглифы являются не только идеографическими, но и фонетическими знаками, и сумел прочитать имена царей. Это открытие положило начало современной египтологии и позволило прочесть тысячи древних текстов.

Сегодня Розеттский камень хранится в Британском музее в Лондоне и является одним из самых посещаемых экспонатов. Его значение выходит далеко за пределы одного исторического документа: он стал символом того, как знание, заключенное в языке, способно открыть целую цивилизацию.

Розеттский камень — не просто археологическая находка, а ключ, который вернул человечеству голос Древнего Египта.

Автор текста Инна Бобровская

Изображение: Magnific