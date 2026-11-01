 

Что такое Розеттский камень?

01.11.2026, 16:15, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

в 1799 году французские солдаты при строительстве форта близ города Розетта наткнулись на камень с непонятными знаками. Никто тогда не знал, что в их руках — артефакт, который перевернет науку и даст старт египтологии. Благодаря тому, что текст был продублирован на трёх языках, исследователи смогли шаг за шагом восстановить систему египетского письма.

Розеттский камень — это каменная плита из гранодиорита, найденная в 1799 году французскими солдатами в Египте близ города Розетта, современный Рашид. На ней высечен один и тот же текст на трех языках: древнеегипетском иероглифическом, демотическом и древнегреческом. Именно благодаря этой трехъязычной надписи учёные смогли расшифровать древнеегипетские иероглифы, которые оставались нечитаемыми почти полторы тысячи лет.

Надпись датируется 196 годом до н. э. и представляет собой благодарственный декрет жрецов в честь царя Птолемея V. Текст содержит перечень благодеяний царя и постановление о возведении его статуй и проведении празднеств. Поскольку древнегреческий язык был известен исследователям, он послужил ключом к пониманию двух других систем письма.

Решающий вклад в дешифровку внес французский ученый Жан-Франсуа Шампольон. В 1822 году он доказал, что иероглифы являются не только идеографическими, но и фонетическими знаками, и сумел прочитать имена царей. Это открытие положило начало современной египтологии и позволило прочесть тысячи древних текстов.

Сегодня Розеттский камень хранится в Британском музее в Лондоне и является одним из самых посещаемых экспонатов. Его значение выходит далеко за пределы одного исторического документа: он стал символом того, как знание, заключенное в языке, способно открыть целую цивилизацию.

Розеттский камень — не просто археологическая находка, а ключ, который вернул человечеству голос Древнего Египта.

Автор текста Инна Бобровская

Изображение: Magnific

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

01.11 / Государство сможет штрафовать россиян за неисполнение обязанностей гражданина

01.11 / В Тверской области разбился самодельный автожир, погиб 72-летний пилот

01.11 / Правила из чисел: как ученые 11 лет выводили физику из строгих математических эквивалентов

01.11 / Ушаков — «Путин ответит на звонок Зеленского»

01.11 / Биохимия завтрака. Названо блюдо, которое не рекомендуется есть по утрам людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1712-й день войны

01.11 / Черногория ввела визовый режим для россиян

01.11 / Сарик Андреасян снимет новых «Дальнобойщиков», в которых Иваныча и Сашка заменит ИИ

01.11 / Два императора на одной монете: археологи Севастополя разгадывают загадку средневекового Херсонеса

01.11 / Премьер-министр Польши против компромисса — «Противники конституционного строя играют на руку России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике