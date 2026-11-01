 

Не только долина Нила: как древние жители Марокко защищали свои земли 4000 лет назад

01.11.2026, 17:15, Разное
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Раскопки в долине Уэд-Бехт на северо-западе Марокко открывают страницу прошлого, о которой ученые ранее не имели представления. Обнаружение масштабного архитектурного комплекса доказывает, что во втором тысячелетии до нашей эры племена Северной Африки не просто пассивно жили на земле, а активно перекраивали ландшафт и были включены в средиземноморские торговые сети.

Ранее в рамках этого же проекта был найден крупнейший в Африке за пределами Нила сельскохозяйственный комплекс возрастом около 5400–4900 лет. Однако работы 2023 года принесли еще более сенсационный результат: выявлено самое раннее известное фортификационное сооружение в регионе. Возраст земляных валов и стен составляет от 4000 до 3500 лет.

Точная причина постройки этих укреплений пока остается предметом споров. Скорее всего, они возникли не из-за страха перед внешними захватчиками, а как ответ на внутреннее напряжение — борьбу за плодородные участки, контроль над водными ресурсами и путями миграции. Возведение таких конструкций требовало четкого управления и мобилизации сотен рабочих рук, что указывает на высокую степень социальной организации.

Это открытие полностью меняет взгляд на историю Магриба. Долгое время этот регион считался археологической периферией по сравнению с Иберией или Грецией, а данные о нем были обрывочными. Уэд-Бехт доказывает обратное: на площади в десять гектаров процветало сообщество, выращивавшее пшеницу и ячмень, разводившее скот и создававшее тысячи полированных каменных топоров и расписной керамики.

История этого холма имеет продолжение. В Средние века, в XI–XIII веках, люди вернулись на это же место. Доисторическая стена была частично перестроена, на соседнем холме возникла ферма, а пространство между ними стало использоваться как кладбище. Это подчеркивает уникальную ценность локации, которую разные культуры выбирали снова и снова.

События в Уэд-Бехте синхронизируются с процессами в южной Иберии, где в ту же эпоху процветала культура Эль-Аргар. Наличие схожих укреплений и динамика обмена свидетельствуют о том, что северо-запад Африки не был изолирован. Магриб был активным участником формирования западного Средиземноморья.

По мере продолжения работ Уэд-Бехт может стать ключевым пунктом для понимания эволюции Северной Африки — от первых земледельцев до сложного средневекового общества, доказав, что история этого континента гораздо масштабнее, чем история одних лишь пирамид.

Изображение: сгенерировано giga.chat

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