В Германии по инициативе «Зелёных» запретят вредящие экологии солнечные панели

В бундестаге набралось большинство голосов для окончательного запрета эксплуатации солнечных панелей. Эту инициативу выдвинула партия «Зелёные», которая ранее добилась запрета в ФРГ атомной энергии, ветряков и гидроэлектростанций, в том числе маломощных и персональных портативных.

Экологические активисты утверждают, что при производстве солнечных панелей используются тяжёлые металлы, плавиковая кислота и сверхмощные парниковые газы – суммарно это наносит колоссальный урон биосфере и атмосфере. Ещё в 2024 году члены молодёжного крыла «Зелёных» провели экологическую акцию и разбили в пяти федеральных землях в общей сложности 2 тысячи солнечных фонарей, установленных несколько лет назад по инициативе той же партии. Государству пришлось внепланово заказать в Китае такое же количество солнечных фонарей, чтобы вернуть на улицы освещение, но теперь «Зелёные» угрожают повторить перформанс.

В случае, если закон будет принят, с 1 января 2027 года в Германии не должно остаться ни одной функционирующей солнечной панели. Вместо этого «Зелёные» предлагают использовать электроэнергию, вырабатываемую инновационными фабриками EcoKohle (угольными электростанциями).

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