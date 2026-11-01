 

Криста Пайк, выжившая во время казни, выступила с первым заявлением

01.11.2026, 20:33, Разное
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50-летняя Криста Пайк, американка, выжившая во время казни, в ходе которой ей были сделаны две смертельные инъекции, через месяц после неудачной попытки привести приговор в исполнение выступила с первым заявлением. «Я иду на поправку, но я не в порядке», – сообщила она.

«С той ночи не было ни одного момента, когда мне не было больно. Тело болит. Руки болят, горло болит. Я все еще с трудом говорю. Боль не только физическая, болят мое сознание, моя душа», – говорится в написанном ей заявлении, распространенном адвокатами Пайк.

«Я нахожусь в изоляции в тюремной больнице, без контакта с другими людьми, человеческого общения, которое так для важно. Изоляция – это тоже боль. Я 28 лет провела в одиночном заключении и то, что я испытываю сейчас – повторение этого», – цитирует Кристу телеканал CNN.

По ее словам, она приготовилась к смерти, но вместо этого проснулась в больнице в замешательстве и с болью

Адвокаты Пайк подали обратились в суд с требованием немедленно прекратить ее изоляцию. Согласно документу, штат Теннеси нарушил достигнутую в 2024 году договоренность о том, что она может работать, питаться, заниматься спортом и общаться с другими заключенными.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за пытки и убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, своей однокурсницы. На момент преступления Пайк было 18 лет. 30 сентября ей ввели две дозы пентобарбитала, однако казнь не привела к смерти. Она была госпитализирована в критическом состоянии, но уже через десять дней была выписана и переведена в тюрьму.

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