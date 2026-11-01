Плюс 9,5 в октябре: почему Москва забыла про заморозки и побила 246-летний рекорд

Октябрь 2026 года по данным наблюдений Метеорологической обсерватории МГУ отмечен повторением с точностью до десятой доли градуса рекордновысокой среднемесячной температуры воздуха: она составила 9,5 ºС, как и в октябре 2020 года, что на три с половиной градуса выше климатической нормы (6,0 ºС). Таким образом, октябри 2020 и 2026 гг. оказались самыми тёплыми за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, начиная с 1780 года.

Столь высокая температура воздуха явилась следствием синоптических условий – преимущественным нахождением Москвы вблизи центров и на ближней периферии антициклонов. Так, последнюю неделю октября столица находилась на западной периферии малоподвижного антициклона с центром над Средним Поволжьем в условиях вхождения тёплого континентального воздуха из Средней Азии и бассейна Каспийского моря.

​Ярко выраженные антициклональные условия определили сухую, малооблачную и необычно солнечную для октября погоду. Количество осадков за месяц составило лишь 31 мм – менее половины климатической нормы октября для Москвы (69 мм). Среднемесячный балл облаков нижнего яруса составил в октябре всего 4,0 при климатической норме 6,8. По словам заведующего Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущего научного сотрудника географического факультета Михаила Локощенко, начиная с 1958 года, нижняя облачность в октябре лишь один раз была по данным МГУ ещё меньше: 3,9 балла в 1987 году. Продолжительность солнечного сияния достигла в октябре 120 часов при норме 74 ч. Однако рекорд этого показателя для октября в Москве (149 часов в 2005 году) устоял.

Источник: МГУ

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