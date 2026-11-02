На «Госзакупках» появился тендер на разработку национальной идеи

Российская академия наук объявила о проведении аукциона на создание новой общенациональной идеологии. Согласно размещённому на портале «Госзакупки» техническому заданию, победителю торгов предстоит за полгода разработать «реально изложенную без зауми» национальную идею.

«Созданный материал должен быть размером не более пяти страниц и при этом понятен как представителям технической, так и творческой интеллигенции, в том числе бизнесменам, певицам», – говорится в документе.

Максимальная сумма контракта составляет 10 миллиардов рублей. По информации «Коммерсанта», принять участие в торгах планируют не менее 30 научных центров, в том числе коллективы под руководством Александра Дугина, Егора Холмогорова и Сергея Кургиняна.

«По первым ощущениям, аукцион пройдёт очень динамично, так как желающих взяться за решение такой непростой задачи будет немало», – пишет издание.

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