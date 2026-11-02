 

Экзит-полы в Болгарии — сторонница сближения с Россией останется на посту президента

02.11.2026, 10:03, Разное
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Согласно опросам на выходе с избирательных участков, нынешний президент Болгарии, сторонница сближения с Россией Илияна Йотова одержала победу во втором туре выборов, который состоялся 1 ноября.

52,5% опрошенных сообщили, что проголосовали за Йотову, 43,4% – за бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Андрея Гюрова, который выступает за продолжение поддержки Украины и является сторонников прозападной ориентации Болгарии.

Украинский вопрос стал одним из центральных. Болгария крайне обеспокоена тем, что ее все больше втягивает в орбиту войны. В эксклюзивных экономических водах страны неоднократно наносились удары по торговым судам. Взрыв на складах боеприпасов болгарской оружейной компании EMCO также может быть диверсией.

Несмотря на то, что ведущую роль в болгарской политике играет парламент, у главы государства есть определенные полномочия. Он является верховным главнокомандующим, а законы требуют его подписи для вступления в силу. Президентское вето может быть преодолено парламентом.

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