ВСУ — ночью перехвачены 154 БПЛА. МО РФ — сбиты 212 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 193 ударных БПЛА (из них – 7 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 154 беспилотников (в том числе 58 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 26 локациях и падения обломков в 9 локациях. Причинен ущерб в Харьковской и Кировоградской областях, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 212 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.